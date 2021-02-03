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Роман Новиков стал врио главы Росавтодора
03 февраля 2021, 03:45 • 61 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Романа Новикова временно исполняющим обязанности главы Росавтодора. Соответствующее распоряжение опубликовано 2 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального дорожного агентства на заместителя этого Агентства Новикова Романа Витальевича», — говорится в распоряжении.
Новикову 51 год. В 1990 году он окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск с присвоением квалификации «инженер по строительству автомобильных дорог».
С сентября 2020 года по январь 2021 года Новиков занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства.
Ранее пост главы Росавтодора занимал Андрей Костюк, который в январе 2020 года был назначен на должность первого замминистра транспорта России. Кроме того, тогда же главу Росморречфлота Александра Пошивая сделали заместителем министра транспорта.
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