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Роман Могилевский: Масса людей, сожалеющих о распаде СССР, довольно мало о нем знают

19 декабря 2018, 15:09  •  124 • В России

- Количество россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло рекордных показателей за последние 10 лет. 66 процентов опрошенных горюют по распавшейся стране. Процент ностальгирующих растет от года к году…

- Эта тенденция известна. При том значительная часть людей, сожалеющих о распаде, довольно мало знают о Союзе. И это касается не только молодых, но и части тех, кто СССР застал. Полученные данные надо рассматривать не прямо в контексте отношения к распаду империи, а в контексте того, как люди оценивают сегодняшний день. Целый ряд проблем — социальной стабильности, экономической стабильности, изменения образа жизни - то есть то, что пришло с новым временем — это достаточно сложно дается, усвоение нового опыта.

- Основные причины усиливающейся ностальгии — разрушение экономической системы (52 %), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

- Я про это и говорю. То, что мы относим ко временам СССР — составляющие положения империи, в первую очередь твердое экономическое положение — несопоставимо с тем что есть по ощущениям сейчас. И с тем, как оценивается социальная помощь в 21-м веке и в конце 20-го. То, что опрошенные приписывают тому времени и оценивают словно бы за то время — на самом деле это их оценки того, как они живут сейчас. И сейчас важно понять — люди именно так реагируют на новые вызовы, новые риски. Становление нового времени связано со значительным изменением социального поведения. Еще люди таким образом реагируют на угрозу начала войны.

- Вы полагаете, что ощущение угрозы войны в обществе нарастает?

- Да, нарастает. Безусловно. При том, что во времена СССР было мощное противостояние двух лагерей. Но в то же время шла сильная волна «борьба за мир», что мощно отражалось и в пропаганде, и в заключенных международных договорах. Две системы противостояли, но при том предпринимали меры в отношении друг друга, которые создавали ощущение стабильности. И нет сравнения с тем, как сейчас возрастает ощущение угроз, рисков. Политическая риторика сегодня миролюбивостью не отличается, она откровенна.

- Люди ностальгирует по синтезу мифического представления о советской стабильности и весьма иррациональном представлении о мощи нашей советской экономики и всеобщей защищенности? Каждый защищен государством — люди именно этого хотят?

- Да, обстоятельства стабильности были внедрены в сознание (но они также во многом присутствовали в реальности), люди в это верили. И при этом нынешнего объема информации у них не было. Жили в несколько искусственном мире, в котором были свои постоянные факторы. И они воспринимались определенным образом. Когда социологи спрашивают, а люди говорят об СССР, надо понимать, что все говорят о некой «фантазийной реальности».

- Усиливается мифологизация недавнего прошлого?

- Совершенно верно! Рост ностальгии — реакция на отношение к проблемам сегодняшним — память о прошлом как бы помогает компенсировать сложность проблем нашего дня. Ощущая ярко социальное неравенство и предчувствуя, что может начаться война — люди обращаются в недавнее прошлое. И это не потому, что они изменили свои оценки.

- Большинство ностальгирующих по Союзу — люди от 55 лет и старше. Но при том за два последних года растет число тех, кому от 18 до 24.

- Да, новые разряды людей попадают в эти опросы. Что касается более возрастной группы. Тут два коллектива. Один — это те, кто получал информацию от еще более старших людей. Которые в зрелом возрасте застали расцвет Советского Союза, в 60-е и отчасти в 70-е. Была такая передача позитивной информации внутри семьи. И другой — это та группа старших, которые не могут не видеть, что для молодежи условия стали лучше с точки зрения социальных лифтов, возможности выборы работы и получения от нее отдачи — а сами они сейчас находятся в сложном положении и перенимать новый опыт им сложно, а в СССР у них такой проблемы не было. Этой, довольно многочисленной группе, жить в этом новом мире довольно сложно — когда им не на что опереться. То есть о ностальгии поголовно всех немолодых, пожилых, говорить нельзя — их надо тоже разграничивать на две, пожалуй, не равные половины.

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- Этот опрос заключает в себе рост патерналистских настроений? При Союзе был отец нации — генеральный секретарь. Сейчас такая роль у президента? Который за всех все должен решить?

- Система политическая сейчас мало чем отличается. Тоже есть вождь, и тоже есть желание опираться на его деятельность. Но у нас, все-таки, скорее остается надежда на государство как институт. На то, что оно прикроет и защитит. Но новое время характерно прежде всего тем, что от тебя требуется собственные усилия. Опыт «свободного государства» многим дается сложно.

Но, в общем, динамика настроений объясняется в первую очередь сегодняшними вызовами. И внешними и внутренними.

- Власти не следует игнорировать итоги такого опроса?

- Отнестись к ним надо с большой серьезностью. Но именно важно, как будет реагировать власть. Будет ли стремление доказывать пропагандистки преимущество, или будет желание реальные действие предпринимать. И экспретное сообщество должно очень точно интерпретировать итоги такого опроса.

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