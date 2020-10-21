Роман Эммы и Горацио, разбитый Трафальгаром

В этот день, …лет назад

Двадцать первого октября 1805 года у мыса Трафальгар около испанского порта Кадис английская эскадра вице-адмирала Горацио Нельсона разгромила франко-испанский флот Пьера-Шарля де Вильнёва.

Этот бой входит в число крупнейших морских сражений мировой истории. Франция и Испания потеряли двадцать два корабля, в то время как Великобритания – ни одного. Эта победа сорвала план Наполеона по вторжению в Британию. Корсиканец собрал армию из 200 тысяч человек на побережье Ла-Манша и в Нидерландах. Помимо кораблей Бонапарт всерьез рассматривал возможность использования флотилии воздушных шаров для высадки десанта. В Ирландии должны были помочь этому нападению многочисленные местные противники британской короны.

Все эти приготовления требовали больших затрат. Чтобы раздобыть деньги, Наполеон продал США огромные североамериканские колонии – Луизиану – за 60 миллионов французских франков, чуть более 11 миллионов долларов. Однако на всех этих прожектах Бонапарта поставило крест поражение при Трафальгаре. Начались наполеоновские войны на континенте. Куда-то ведь нужно было девать подготовленные 200 тысяч войска!

© Public Domain "Наполеон I Бонапарт", портрет кисти Поля Делароша (1807)

А ведь все могло быть иначе. Как раз в те времена, когда Бонапарт вынашивал планы вторжения на Британские острова, к нему обратился изобретатель Роберт Фултон. Он только что провел в Париже на Сене успешные испытания судна с паровым двигателем мощностью в 8 лошадиных сил. Окрыленный успехом, Фултон предложил свое изобретение Наполеону. Представьте, какие возможности открывал для Наполеона этот пароход. Но корсиканец решительно отклонил проект. "Какая-то железка поплывет?! без парусов?! Да вы считаете меня дураком!!!" – возмутился император и велел инженеру убираться вон со своими чертежами. А ведь прими Наполеон проект Фултона, быть может, многое в смертельной борьбе Франции с Англией пошло бы иначе. И Европа была бы иной. Но не судьба…

Горацио Нельсон во время Трафальгарского сражения был смертельно ранен французским снайпером. Его тело доставили в Британию в бочке с ромом. Английские моряки до сих пор носят на шее черный галстук – знак траура по Нельсону, а выдававшийся им на судах до самых последних времен ром они называли "адмиральской кровью".

А командующий франко-испанскими морскими силами адмирал де Вильнев был взят в плен. В апреле 1806 года отпущен под честное слово, что не будет более воевать против Британии. Однако, боясь гнева Наполеона за срыв экспедиции в Англию и потерю флота, Вильнев покончил жизнь самоубийством. Хотя некоторые историки считают, что его убили. Адмирала похоронили как бездомного бродягу. Место его погребения утрачено.

Еще одним человеком, который пострадал после Трафальгара, стала леди Эмма Гамильтон, жена британского посла в Неаполитанском королевстве.

© Элизабет Виже-Лебрен Элизабет Виже-Лебрен. "Леди Эмма Гамильтон", 1790

Дочь угольщика, благодаря красоте выбившаяся в чопорный высший свет Британии. После множества пикантных похождений, Эмма вышла замуж за английского посла в Неаполитанском королевстве сэра Уильяма Гамильтона, который отбил ее у своего племянника. Там она встретила Нельсона, посланного в Неаполь для помощи королевству в борьбе с Францией. Неаполитанский король Фердинанд IV не обладал талантами мудрого правителя, был довольно ограниченным и трусливым человеком. Он все время опасался выступлений своих подданных. Муж Эммы Гамильтон, попытался однажды его успокоить: "Чего же вы боитесь, Ваше Величество? Ведь Ваши неаполитанцы – трусы!" Король на это только вздохнул: "Но ведь я тоже неаполитанец, и тоже трус".

В Неаполе Эмма прославилась своими представлениями живых картин. Их называли аттитюдами. Был такой популярный на рубеже XVIII-XIX столетий род пантомимы. Живые люди изображали при изменчивом свете свеч знаменитые или воображаемые художественные произведения: скульптуры, картины. Особой популярностью пользовались античные живые картины с участием Эммы. Очевидцы вспоминали, что у нее была божественная фигура, а в пантомимах она выступала в прозрачных хитонах, а часто и вовсе без одежды. В общем, эти живые картины отдаленно напоминали стриптиз-шоу.

Портреты леди Гамильтон писали лучшие художники того времени.

Тогда же началась ее любовная связь с Горацио Нельсоном. Эмма даже родила ему дочь Горацию Нельсон. Ее престарелый муж на это смотрел сквозь пальцы: он был полностью погружен в свою любимую археологию...

© Depositphotos / pandionhiatus3 Вид на Везувий из монастыря Чертоза-ди-Сан-Мартино, Неаполь

Помочь же Неаполитанскому королевству Нельсон не смог. В 1799 году город был взят французской республиканской армией. Впрочем, ненадолго. В том же году Неаполь был освобожден русской и английской эскадрами Федора Федоровича Ушакова и Нельсона и местными монархистами. При этом британский флотоводец, несмотря на протесты русских союзников, запятнал свое имя жестокой расправой над французскими пленными и итальянскими республиканцами. Оправдывая перед Ушаковым эти зверства, английский посол, муж Эммы, сказал без всяких дипломатических экивоков: "Необходим пример".

Эмма Гамильтон после гибели Нельсона и смерти мужа осталась почти совсем без средств. А просьбу, содержавшуюся в завещании национального героя Англии Нельсона, позаботиться о его возлюбленной и их дочери правительство Туманного Альбиона оставило без внимания. Леди Гамильтон бедствовала, скрывалась от кредиторов и скончалась во французском Кале на пороге своего пятидесятилетия от цирроза печени вследствие неумеренного употребления алкоголя.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik