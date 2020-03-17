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Роман Бабаян призвал "давить" сеющих панику провокаторов и заявил об ошибке власти

17 марта 2020, 14:35  •  106 • Политика
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян призвал "давить" провокаторов и негодяев, которые сеют панику. При этом он заявил, что власть в России - добрая и в этом её ошибка.
В последнее время в Рунете всё чаще стали распространяться фейковые новости о распространении коронавируса в России. По мессенджерам и соцсетям разлетаются панические сообщения о якобы тысячах заболевших, а некоторые постят у себя на страницах фото пустых магазинных полок, уверяя, что это, мол, московский магазин.
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян у себя на странице в Telegram-канале призвал "давить" тех, кто сеет панику в стране.
"Провокаторов и негодяев, которые сеют панику, распространяют фейки и рассказывают, как у нас всё плохо, а там хорошо, уже давно надо давить", - высказал своё мнение журналист.
Однако он тут же заявил, что "власть добрая - и это ошибка!"
Фото: скриншот Telegram-канала "Роман Бабаян".
О необходимости усилить ответственность для провокаторов заявил во время эфира программы "60 минут" и политолог Владимир Корнилов.
"Я считаю, что нужно усилить ответственность за сеяние паники, фейковых новостей", - высказался эксперт.
А после у себя в Telegram-канале пояснил свою мысль чуть полнее. "В годы чумы и эпидемий уголовную и административную ответственность нужно вводить не только за нарушение карантина, но и за распространение откровенных фейков, призванных разгонять панику. Вроде того фейка с фото турецкого Metro, выданного за московский", - отметил Корнилов.

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