Роман Бабаян призвал "давить" сеющих панику провокаторов и заявил об ошибке власти

В последнее время в Рунете всё чаще стали распространяться фейковые новости о распространении коронавируса в России. По мессенджерам и соцсетям разлетаются панические сообщения о якобы тысячах заболевших, а некоторые постят у себя на страницах фото пустых магазинных полок, уверяя, что это, мол, московский магазин.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян у себя на странице в Telegram-канале призвал "давить" тех, кто сеет панику в стране.

"Провокаторов и негодяев, которые сеют панику, распространяют фейки и рассказывают, как у нас всё плохо, а там хорошо, уже давно надо давить", - высказал своё мнение журналист.

Однако он тут же заявил, что "власть добрая - и это ошибка!"

Фото: скриншот Telegram-канала "Роман Бабаян".

О необходимости усилить ответственность для провокаторов заявил во время эфира программы "60 минут" и политолог Владимир Корнилов.

"Я считаю, что нужно усилить ответственность за сеяние паники, фейковых новостей", - высказался эксперт.

А после у себя в Telegram-канале пояснил свою мысль чуть полнее. "В годы чумы и эпидемий уголовную и административную ответственность нужно вводить не только за нарушение карантина, но и за распространение откровенных фейков, призванных разгонять панику. Вроде того фейка с фото турецкого Metro, выданного за московский", - отметил Корнилов.