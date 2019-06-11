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«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером

11 июня 2019, 12:24  •  69 • Украина
Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил о назначении португальского специалиста Пауло Фонсеки главным тренером команды.
 
Reuters
 

Как сообщает пресс-служба «Ромы», соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до лета 2022 года.

Предыдущим местом работы Фонсеки был украинский клуб «Шахтёр», который он возглавлял с 2016 года. Под его руководством горняки по три раза выиграли Украинскую премьер-лигу (УПЛ) и Кубок Украины, и ещё один раз донецкая команда стала обладателем Суперкубка страны.

«Рома» завершила прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Серии А, одержав 18 побед в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что Моуринью претендует на пост главного тренера «Ньюкасла».

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