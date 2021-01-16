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Ролики о войне с Россией - заявка на Арктику: Эксперт раскрыл провокацию Минобороны Швеции
16 января 2021, 08:35 • 26 • Политика
Минобороны Швеции показало ролики о возможной войне с Россией. "Шведы заинтересованы в том, чтобы в союзе с США отхватить часть арктического шельфа и вместе с американцами отвоевать у России право на Северный морской путь", - раскрыл планы Стокгольма военный эксперт Юрий Кнутов.
Минобороны Швеции опубликовало целую серию видеороликов про войну с Россией на своём официальном YouTube-канале. Военный эксперт Юрий Кнутов считает это заявкой на участие в битве за Арктику.
Специалист отметил, что в последнее время Швеция начала сильно тяготеть в сторону НАТО. А в этом году в Стокгольме приняли самый большой оборонный бюджет за всю историю страны. Кроме того, военные инструкторы из Швеции принимают участие в подготовке бойцов спецназа Вооружённых сил Украины, сообщает эксперт.
По его мнению, всё это означает, что Швеция делает ставку на сотрудничество с НАТО в надежде присоединиться к борьбе за ресурсы Арктики и доступ к Северному морскому пути. Тем более что в опубликованных роликах именно Арктика и Северный морской путь становятся поводом к началу вооружённого конфликта.
- отмечает Юрий Кнутов в беседе с Nation News.
Военный эксперт напомнил, что США уже запланировали провести свои военные корабли по Северному морскому пути якобы для демонстрации свободы судоходства в Арктике, взяв ледоколы в аренду. А Швеция со времён Холодной войны участвовала в провокациях американцев против СССР.
- рассказал Юрий Кнутов.
Он добавил, что именно по этой причине в Швеции в последние годы раскручивают маховик "российской угрозы". Публикация роликов о войне с Россией - это всего лишь продолжение старой стратегии времён Холодной войны.
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