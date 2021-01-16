Ролики о войне с Россией - заявка на Арктику: Эксперт раскрыл провокацию Минобороны Швеции

Минобороны Швеции опубликовало целую серию видеороликов про войну с Россией на своём официальном YouTube-канале. Военный эксперт Юрий Кнутов считает это заявкой на участие в битве за Арктику.

Специалист отметил, что в последнее время Швеция начала сильно тяготеть в сторону НАТО. А в этом году в Стокгольме приняли самый большой оборонный бюджет за всю историю страны. Кроме того, военные инструкторы из Швеции принимают участие в подготовке бойцов спецназа Вооружённых сил Украины, сообщает эксперт.

По его мнению, всё это означает, что Швеция делает ставку на сотрудничество с НАТО в надежде присоединиться к борьбе за ресурсы Арктики и доступ к Северному морскому пути. Тем более что в опубликованных роликах именно Арктика и Северный морской путь становятся поводом к началу вооружённого конфликта.

Шведы заинтересованы в том, чтобы в союзе с США отхватить часть арктического шельфа и вместе с американцами отвоевать у России право на Северный морской путь,

- отмечает Юрий Кнутов в беседе с Nation News.

Военный эксперт напомнил, что США уже запланировали провести свои военные корабли по Северному морскому пути якобы для демонстрации свободы судоходства в Арктике, взяв ледоколы в аренду. А Швеция со времён Холодной войны участвовала в провокациях американцев против СССР.

Американские подлодки заходили в территориальные воды Швеции, а все СМИ писали, что это советские подлодки. О спецоперации знал только командующий ВМС Швеции,

- рассказал Юрий Кнутов.

Он добавил, что именно по этой причине в Швеции в последние годы раскручивают маховик "российской угрозы". Публикация роликов о войне с Россией - это всего лишь продолжение старой стратегии времён Холодной войны.