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Роли и явка: чего ждать от единого дня голосования в России

06 сентября 2019, 04:39  •  68 • Политика
ЦИК заявил о полной готовности избирательной системы к воскресному голосованию, а в Генпрокуратуре заверили, что ведомство приняло дополнительные меры для предотвращения нарушений. Повторится ли в 2019 году ситуация со вторыми турами на губернаторских выборах и удастся ли «Единой России» сохранить большинство в региональных заксобраниях — именно эти вопросы станут главной интригой предстоящего единого дня голосования, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Более 5 тыс. кампаний разного уровня пройдут 8 сентября в 85 регионах России. В 13 из них сменится состав заксобраний, в 16 состоятся прямые выборы глав субъектов, в 22 административных центрах определятся новые созывы городских дум, а в трех региональных столицах — главы муниципальных образований. Также в четырех одномандатных округах в этот день запланированы довыборы депутатов Государственной Думы.

По всем параметрам

Как ожидается, голосование пройдет на 49 тыс. участках по всей стране. В Москве впервые будет создано 30 цифровых мест для голосования, включая дистанционное. В бюллетени уже включены около 105,5 тыс. кандидатов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, это 89% от общего числа выдвигавшихся.
— Я хочу отметить, что отказ в регистрации получили только 6%. Оставшиеся 5% — это те, кто либо не представил документы, либо отказался от участия в кампании по личному заявлению, либо выбыл по иным причинам, — подчеркнула глава ЦИК на заседании комиссии 4 сентября.
Нынешняя кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказа в регистрации кандидатов, считает Элла Памфилова. Она также обратила внимание на достаточно высокую конкуренцию: на довыборах депутатов Госдумы — девять кандидатов на один мандат, на выборах высших должностных лиц — порядка пяти, а на один мандат депутата регионального парламента — восемь претендентов.
По мнению главы ЦИК, избирательная кампания проходит в штатном режиме и поступающих в комиссию жалоб в общей сложности не так много — 1773 обращения.
— Система избирательная готова по всем параметрам. Все, и система безопасности, и по оснащенности участков, — подвела итог Элла Памфилова.
Подготовились к единому дню голосования и в Генеральной прокуратуре.
— Издано распоряжение, которым прокурорам предписано принять дополнительные меры для недопущения нарушения закона в ходе подготовки и проведения выборов, — заявил замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Алексей Жафяров.

Второй под вопросом

Прямые выборы глав субъектов запланированы в 16 субъектах. Их главной интригой эксперты называют вероятность вторых туров. В 2018 году это стало основным «сюрпризом» губернаторских выборов и произошло сразу в четырех из 22 регионов. В 2019-м такая возможность прогнозировалась политологами в Астраханской, Вологодской и Волгоградской областях, а также в Республике Алтай.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв не исключил возможность проведения второго тура в Вологодской и Сахалинской областях. По мнению политолога, в Астраханской области интрига уже исчезла, а в Волгоградской области сложилась слишком управляемая электоральная ситуация.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также считает, что потенциально интересные губернаторские кампании прошли на Алтае и в Вологодской области. Впрочем, эксперт не исключает появления интриги в Сахалинской, Астраханской, Волгоградской, Липецкой областях и Калмыкии. Яркого финала кампании, по словам Михаила Виноградова, в 2019 году можно ожидать и в Санкт-Петербурге.
— Выборы губернатора Санкт-Петербурга, безусловно, нельзя назвать простыми, — считает политтехнолог Александр Твердов. — Однако при правильной мобилизации сторонников шансы выиграть их в первом же туре у Александра Беглова высоки.
Глава Агентства экономических и политических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов уверен, что вторых туров в этом году не случится.
— Ни в одном из регионов в 2019 году не будет второго тура на выборах губернаторов, — подчеркнул он в беседе с «Известиями». — Тем не менее, в двух регионах возможны результаты кандидатов от власти на уровне 52–55%.

Контроль над процессом

На выборах в 13 региональных заксобраний интерес экспертов вызывают перспективы сохранения парламентского большинства за «Единой Россией». В числе самых конкурентных кампаний многие из них называют выборы в Москве, Марий Эл и в Хабаровском крае.
Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов не ожидает перевеса со стороны ЕР в 2019 году.
— Хотя бы потому, что некоторые кандидаты отказались от партийного бренда и участвовали в выборах как самовыдвиженцы, — пояснил он «Известиям». — То есть даже по формальному признаку по результатам голосования мы получим не единороссов.
Показатели партии власти могут оказаться ниже, чем обычно, считает и Константин Калачёв. Самая критичная ситуация сложилась в Хабаровском крае и Республике Алтай, полагает он. Потерять парламентское большинство «Единая Россия» рискует и в Марий Эл, уточнил эксперт.
— Но с учетом того, что в ряде регионов поменяли пропорции списочников и одномандатников в пользу последних, всё пока не так трагично, — уверен глава «Политической экспертной группы».
Из 13 региональных избирательных кампаний наиболее жесткой могут оказаться выборы в заксобрание Хабаровского края, прогнозирует Дмитрий Орлов.
— Губернатор Сергей Фургал и ЛДПР, на которую он опирается, ведут агрессивную кампанию против «Единой России». Исход этих выборов пока трудно предсказать, — сказал глава АПЭК.
Тем не менее, по его мнению, у «Единой России» высокие шансы одержать победу в большинстве муниципалитетов, которые сейчас возглавляют представители оппозиционных партий.
— Это, прежде всего, обусловлено конкретным и реалистичным посланием к избирателю, которое транслирует партия власти. Эта тенденция сохранится и по итогам выборов-2019, — убежден Дмитрий Орлов.
По его мнению, используя различные стратегии, в том числе коалиционные, «Единая Россия» сохранит контроль над политическим процессом.
В сохранении парламентского большинства «Единой России» уверена и политтехнолог Алена Август.
— Во многих регионах единороссы «шифруются под самовыдвиженцев», — отметила она. — К тому же, нужно учесть и несогласованные действия оппозиции, которая из года в год ничему не учится.

Политизация и явка

На этих выборах сохранилась тенденция роста протестных настроений, которая была зафиксирована в прошлом году, отметил в беседе с «Известиями» глава Института политических технологий Евгений Сучков.
— Этот феномен никуда не делся. К сожалению, мало делалось для того, чтобы его устранить, — сказала он.
Еще одной тенденцией Евгений Сучков назвал сокращение влияния парламентских партий, доверие к которым постепенно снижается. Острого желания политической борьбы ни у одной из них граждане не видят, констатировал он.
На «разрушение» партийных брендов обратил внимание и политтехнолог Александр Твердов.
— Мы видим, что «Единая Россия» на этих выборах выставила больше самовыдвиженцев. Кроме того, ряд губернаторов в этот раз тоже пошли не от партии, — отметил политтехнолог.
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Алексей Куртов в качестве особенностей нынешней кампании назвал повышенную политизацию избирательного процесса.
— Если раньше организаторам и участникам выборов не удавалось привлечь к ним большого внимания, то сейчас по совершенно разным причинам интерес ко всем уровням выборов поднялся очень заметно. Такое ощущение, что такого интереса не было давно, — отметил эксперт.
По его мнению, это скажется как на явке, так и на результатах голосования, особенно в высоко политизированных регионах. В то же время Константин Калачёв полагает, что «погони за явкой не будет, и она удивит свой скромностью».

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