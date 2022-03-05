Роль Зеленского. Какое экстренное сообщение готовит штаб

В ожидании экстренного сообщения, анонсированного офисом Владимира Зеленского, вместе с экспертами размышляем о роли президента Украины в сложившихся условиях. Сакральная жертва? Беглец? Лидер? Предатель? Какой выбор будет сделан?

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский бежал с Украины. Якобы он скрывается в Польше. По ряду данных, на территории посольства США. Подобные предположения появляются не первый раз - Зеленского сначала отправили во Львов, а уже потом за границу.

Как там на самом деле, неясно. Однако есть мнение, что бежать в Европу или США Владимиру Зеленскому опасно. Поскольку именно для западных игроков он - лучшая сакральная жертва. Понимает ли это президент Украины? Вопрос открытый. Особенно после пресс-конференции Зеленского, где он никак не мог сконцентрироваться на вопросах - видео было показательным.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что ЕС не будет звать Зеленского к себе. В США уклоняются от ответа на вопрос о предоставлении убежища. В офисе президента Украины после новостей о побеге Зеленского отказались от комментариев, а после обещали экстренное заявление. Но пока его так и не случилось. В ожидании "срочностей" Царьград в беседе с экспертами пытался понять, какова роль Владимира Зеленского сегодня.

"Ни жарко, ни холодно"

По большому счёту Владимир Зеленский не нужен ни России, ни Западу, считает политолог Дмитрий Солонников. "Зачем России нужен президент Украины, который не в состоянии сам принимать решения и не отвечает за свою страну?" - задал риторический вопрос читателям Царьграда эксперт.

России от Зеленского "ни жарко, ни холодно", заметил Солонников, поскольку есть некие силы, принимающие решения за него.

Для Запада же Зеленский до поры до времени был удобен, потому что он хорошо с этой ролью справлялся, полагает политолог: "Он действительно хороший, талантливый актёр и может хорошо изображать роль президента, у него это неплохо получалось в популярных сериалах, неплохо получалось в реальной жизни, когда сериал попытались перенести на жизнь Украины. В этом отношении, наверное, с этой задачей он справлялся".

Но, как только ситуация вышла за пределы сериала и сценария, стало гораздо сложнее - здесь уже не очень получается импровизировать, пояснил собеседник Царьграда. "Поэтому сейчас Зеленский одинаково не нужен всем", - считает он.

Дмитрий Солонников обрисовал ближайшее будущее украинского лидера - перспективы, увы, нерадостные:

Западу он нужен для того, чтобы доиграть свою роль и оправдать позицию, которую занимает Запад по отношению к России. Запад будет продолжать настаивать на уничтожении нынешнего российского руководства, а дальше и страны в целом, и Зеленский для этого ещё на несколько мизансцен должен выйти. На этом его роль закончится, и как России, так и Западу останется только вспоминать этого актёра, пересматривать записи.

Остаться в живых

Политолог Георгий Фёдоров тоже не считает, что Зеленский - мишень для Запада. Поскольку, если бы он был мишенью для Запада, его уже давно бы сдали", - пояснил он.

С моей точки зрения, он им нужен как человек, который знает, что такое медийная составляющая, человек, который как бы противостоит вот этой вот агрессии, человек, который артист. Что в американском и европейском общественном мнении высоко котируется. Такой европейский, абсолютно современный, молодой. И ещё к тому же еврейской национальности,

- подчеркнул Георгий Фёдоров.

В данный момент Зеленский больше нужен Западу живым, уверен эксперт, нужен именно как боевая единица, которая ведёт информационную кампанию и формирует общественное мнение европейцев и американцев.

При этом Зеленский нужен живым и России, уверен политолог: "Если мы признали выборы, то надо воспринимать Зеленского как официальное лицо, президента, поскольку мы подтвердили его легитимность". К слову, в Кремле неоднократно за последние дни отмечали, что Зеленский - легитимный президент Украины, Россия это признаёт.

Но есть ещё один важный момент, добавил наш собеседник: "Если с ним что-то случится, то тогда вообще непонятно, с кем вести переговоры, какая там будет легитимная власть, и вообще что там будет происходить и кто может взять на себя какие-то обязательства в случае различных событий".