Роль России в плане Ирана по Карабаху раскрыл дипломат

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Представитель Тегерана прилетел в Москву, чтобы обсудить новый формат группы посредников по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном

Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху себя не оправдала. За 30 лет существования она не нашла способа решения конфликта, поэтому ее нужно менять. Подход к урегулированию в Нагорном Карабахе нужно вырабатывать на региональной площадке, где весомая роль принадлежит России. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, прибывший в Москву 29 октября.

По его словам, конфликт Баку и Еревана затрагивает все страны региона. Тегеран тоже не может оставаться безучастным. Он предлагает свой план урегулирования: воюющие стороны должны прекратить нападения, в результате которых страдает мирное население и гражданская инфраструктура. Необходимо также прекращение оккупации и соблюдение принципа нерушимости границ. При этом национальные меньшинства должны получить гарантии соблюдения их прав.

Но обсуждать этот план в Минской группе бессмысленно, поскольку "некоторые страны этой группы вообще не находятся в регионе и не имеют к этому кризису никакого отношения", считают в Тегеране.

"Мы предложили региональный подход к разрешению этого кризиса с участием стран региона, которые играют ключевую роль, и Россия является одной из важных стран в регионе",

– подчеркнул иранский дипломат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался за изменение состава Минской группы посредников, включив туда Турцию.

В Минскую группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в качестве постоянных сопредседателей входят Россия, США и Франция как представитель европейского сообщества. На прошлой неделе дипломаты Еревана и Баку ездили на переговоры в Вашингтон, в пятницу 29 октября их ждут в Женеве.

Вооруженные столкновения Армении и Азербайджана возобновились в конце сентября. 9 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры глав МИД трех стран, итогом которых стало объявление гуманитарного перемирия. Однако договоренность сразу была нарушена.