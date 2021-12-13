Роль "башен Кремля" в споре о QR-кодах: О чём рассказал политтехнолог?

Политтехнолог Марат Баширов полагает, что сегодняшнее снятие проекта закона о QR-кодах с рассмотрения в Госдуме - это ещё и иллюстрация противостояния "башен Кремля".

Госдума сегодня снимает с рассмотрения законопроект о QR-кодах в транспорте. О позиции накануне заявил спикер Вячеслав Володин, подчеркнув, что споров о норме слишком много, а президент России Владимир Путин просил действовать аккуратно.

Споры, действительно, не стихали. Более того, в ходе рабочей поездки в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин лично узнал о тревогах людей, беседуя с одной из жительниц.

Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте - это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны,

- такое сообщение Володин сегодня ночью оставил в личном телеграм-канале.

Между тем политтехнолог Марат Баширов в своём канале "Политджойстик" говорит ещё об одной стороне дискуссии вокруг проекта закона о QR-кодах.

Ауч. А вы думали, что сдались? Снять с рассмотрения - это не значит вернуть проект ФЗ о QR кодах на транспорте разработчику, то есть министру транспорта Савельеву. И что прекрасно, то прекрасно. Во-первых, началось вскрытие "башен", в данном случае Савельев - Москвичёв (посмотрим, кто ещё подключится и как отреагирует Володин). Во-вторых, явная подстава Володина (все уже пишут, что он оседлал повестку с QR кодами, но, как видим, рано так решили),

- написал Баширов, добавив, что происходящее - ещё и замер настроений, а также политических сил для наблюдающих со стороны.

О том, что законопроект не будет возвращён, заявил председатель Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв:

"Мы не будем возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом".