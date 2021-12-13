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Роль "башен Кремля" в споре о QR-кодах: О чём рассказал политтехнолог?
13 декабря 2021, 13:10 • 144 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов полагает, что сегодняшнее снятие проекта закона о QR-кодах с рассмотрения в Госдуме - это ещё и иллюстрация противостояния "башен Кремля".
Госдума сегодня снимает с рассмотрения законопроект о QR-кодах в транспорте. О позиции накануне заявил спикер Вячеслав Володин, подчеркнув, что споров о норме слишком много, а президент России Владимир Путин просил действовать аккуратно.
Споры, действительно, не стихали. Более того, в ходе рабочей поездки в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин лично узнал о тревогах людей, беседуя с одной из жительниц.
- такое сообщение Володин сегодня ночью оставил в личном телеграм-канале.
Между тем политтехнолог Марат Баширов в своём канале "Политджойстик" говорит ещё об одной стороне дискуссии вокруг проекта закона о QR-кодах.
- написал Баширов, добавив, что происходящее - ещё и замер настроений, а также политических сил для наблюдающих со стороны.
О том, что законопроект не будет возвращён, заявил председатель Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв:
"Мы не будем возвращать законопроект. Мы продолжим работу над ним совместно с Минтрансом".
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