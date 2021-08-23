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Роль отца и сына Кадыровых в истории России отметил Вячеслав Володин

23 августа 2021, 17:20  •  102 • Политика
Ахмат Кадыров. Фото: Artem Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывшему руководителю республики сегодня могло бы исполнится 70 лет
Ахмат Кадыров был мужественным человеком и мудрым лидером, который жил заботами Чечни и ее народа. Об этом написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин в день рождения политика.
23 августа 2021 года Ахмату Кадырову могло исполнится 70 лет. Он до этой даты не дожил – погиб от рук террористов. Но при жизни он успел многое сделать для развития Чечни и единства России, подчеркивает Володин.
Он лично знал главу Чеченской Республики. Они познакомились в 2002 году, когда эмиссары и иностранные наемники пытались развязать войну на Кавказе.
"Мы помним взрывы домов в наших городах, захваты заложников",
– пишет Володин. Именно в тот сложнейший период Ахмат Кадыров под руководством президента РФ Владимира Путина "взял на себя ответственность за будущее Чечни, сплотил чеченское общество и начал решать сложнейшие социально-политические и экономические проблемы республики", отмечает спикер.
В результате сегодня Чеченская Республика – это динамично развивающийся регион в составе Российской Федерации. А задачи, которые успешно начал решать Ахмат Кадыров, продолжает реализовывать его последователь, его сын Рамзан Кадыров – "человек, который делает все для того, чтобы в республике были мир, согласие, благополучие", заключил Вячеслав Володин.
В понедельник, 23 августа, президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту в городе Грозный имени Ахмата Кадырова. 

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