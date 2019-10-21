«Роль моста между Ираном и США»: почему Париж и Токио задумались о переговорах с Тегераном по СВПД

Япония может совместно с Францией предложить Ирану кредит в размере $18,42 млрд. В обмен от ИРИ требуется вернуться к исполнению условий ядерной сделки, сообщают японские СМИ. Как отмечают эксперты, идея, выдвинутая Парижем, направлена на восстановление торговли с Тегераном, подорванной американскими санкциями. В свою очередь, Токио заинтересован в активизации импорта нефти из исламской республики, указывают аналитики. По их мнению, предложение может быть интересно и Тегерану, который нуждается в валюте в условиях санкционного давления.

Токио и Париж готовы предоставить Тегерану кредит в размере $18,42 млрд в обмен на возвращение иранской стороны к соблюдению условий ядерной сделки, сообщила японская национальная ежедневная газета «Майнити» со ссылкой на неназванных японских чиновников. По информации издания, правительство Японии приняло решение присоединиться к французской инициативе, чтобы сгладить возможное недовольство Ирана намерением японцев направить в Оманский залив два судна Морских сил самообороны для сопровождения торговых кораблей. О планах руководства островного государства ранее рассказали источники агентства «Киодо» в правительстве.

Кроме того, по информации собеседников «Майнити», Токио заинтересован в налаживании диалога между Ираном и США по ядерной проблематике, чему может способствовать кредитная поддержка ИРИ. Предполагается, что кредит будет целевым — средства будут предназначены для закупки продовольствия и медикаментов.

План Парижа

Напомним, Иран снял с себя часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в мае 2019 года, спустя ровно год после того, как США покинули соглашение и ввели против Тегерана экономические санкции. За это время европейские участники сделки — Германия, Франция и Великобритания — так и не смогли выработать эффективный механизм обхода этих ограничений и сохранения торговых связей с ИРИ.

В июле 2019 года официальный представитель МИД Ирана объявил, что республика начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного соглашением. В начале сентября президент исламской республики Хасан Рухани сообщил о новом этапе сокращения иранских обязательств по СВПД — Тегеран отказался от соблюдения ограничений по атомным исследованиям.

НПЗ в Иране

Reuters

© Essam Al-Sudani

Разрушение СВПД, начавшееся по инициативе Вашингтона, невыгодно европейским участникам соглашения, имеющим давние торговые связи с Ираном. Заключение в 2015 году ядерной сделки и снятие с исламской республики международных санкций открыло для европейского бизнеса возможности реставрации экономических отношений с ИРИ.

Так, в 2016 году европейская авиастроительная компания Airbus подписала с иранской стороной контракт на сумму $25 млрд. За 2017 год экспорт товаров из Франции в Иран достиг €1,5 млрд, из Италии — €1,7 млрд. В том же году французская энергетическая компания Total заключила контракт с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) на разработку нефтегазового месторождения Южный Парс на сумму $1 млрд. Однако уже в 2018 году Total пришлось выйти из проекта в связи с вновь введёнными Вашингтоном санкциями.

Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на проходившей в Париже конференции с пулом дипломатической прессы, идея французов состоит в том, чтобы предоставить «кредитную линию, обеспеченную нефтью, в обмен на, во-первых, возвращение Ирана к соблюдению СВПД, во-вторых, безопасную обстановку в Персидском заливе и, в-третьих, запуск переговоров о региональной безопасности и ситуации после 2025 года».

При этом план предполагает, что президент США Дональд Трамп предоставит исключения, позволяющие тем или иным странам закупать иранскую нефть, несмотря на восстановление американских санкций против ИРИ, сообщил глава французского МИД.

Впрочем, Тегеран сомневается, что Париж сможет получить одобрение этих планов от американской администрации.

«Думаю, что, к сожалению, они (европейские партнёры. — RT) ждут отмашки от Вашингтона. И это будет противоречие, потому что Соединённые Штаты придерживаются политики максимального давления», — заявил в конце сентября глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в эфире телеканала NBC.

По мнению ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, инициатива Парижа не нашла поддержки у других европейских столиц именно из-за того, что она противоречит позиции Вашингтона.

«Франция может себе позволить самостоятельную политическую линию, потому что она всегда претендовала на особую роль в западном мире. Но такие страны, как Италия, Бельгия, Нидерланды, зависят от Соединённых Штатов, которые применяют санкции против всех, кто поддерживает торговые связи с ИРИ», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Попытки Парижа найти способы урегулировать ситуацию вокруг Ирана в условиях санкционного давления Штатов вполне укладываются в традиционную канву французской политики, отметил Фёдоров. По словам эксперта, Франция изначально выступала против разрушения СВПД и теперь пытается сыграть роль посредника на международной арене.

«Проявить большую самостоятельность»

Информация о том, что Токио выступил с предложением присоединиться к инициативе Парижа, появилась ещё в начале октября. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави на пресс-конференции, сообщала японская центральная телерадиокомпания NHK. По словам дипломата, таким шагом Япония пытается сгладить напряжённость между Ираном и другими государствами. Однако официального подтверждения со стороны японских властей пока не поступало.

Иран — давний торговый партнёр Японии, который нередко занимал третье место после Саудовской Аравии и ОАЭ по объёму поставок нефти в эту страну. Суммарно на долю государств Ближнего Востока приходится порядка 88% всего японского нефтяного импорта. Одновременно Токио прибегает к сокращению закупок нефти у России — в январе 2019 года поставки российской нефти в Японию снизились более чем на 40%.

По мнению экспертов, в основе этих изменений лежат политические мотивы — территориальные претензии Токио на Курильские острова и твёрдость, с которой Москва их отвергает.

Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран

Reuters

© Official President website

Как ранее рассказали RT аналитики, Токио ищет возможность переориентировать закупки нефти на другие рынки, и в этом контексте рассматриваются даже Соединённые Штаты. Однако американские нефть и сжиженный природный газ обходятся японским компаниям слишком дорого. К примеру, в 2017 году Япония покупала СПГ из США по цене $645 за тонну, в то время как тонна СПГ из Анголы стоила всего $337.

Поэтому наиболее предпочтительным вариантом для Токио остаётся расширение ближневосточного импорта энергоносителей. Но введённые Вашингтоном санкции против ИРИ мешают планам Японии по наращиванию поставок иранской нефти, напоминают эксперты.

«Япония может поддержать инициативу Парижа, потому что она заинтересована в получении иранской нефти и энергоресурсов», — пояснил Сергей Фёдоров.

Неслучайно в июне этого года состоялся первый за последние 40 лет визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран. По итогам переговоров с иранским президентом Хасаном Рухани он заявил, что если на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, то последствия затронут весь мир.

«Япония сделает всё, что в её силах, чтобы снизить напряжённость в регионе», — сказал Абэ.

Как пояснил в беседе с RT руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, Токио занимает очень сдержанную позицию по иранской проблематике и не спешит поддерживать курс Вашингтона.

«Более того, Япония пытается играть роль моста между Ираном и США — об этом свидетельствует недавняя поездка Абэ в Иран. Хотя тогда японскому премьер-министру не удалось взять на себя роль посредника между Тегераном и Вашингтоном, очевидно, что Токио занимает более нейтральную позицию по этому вопросу, нежели другие страны «Большой семёрки». Япония очень сильно зависит от поставок нефти, а Иран является крупным поставщиком углеводородов», — подчеркнул Кистанов.

Непредсказуемость Вашингтона

Предложение, которое Тегеран может получить от Токио и Парижа, если информация о проекте кредитной сделки окончательно подтвердится, будет интересно для иранской стороны, считает востоковед Карине Геворгян.

«ИРИ нуждается в этой кредитной линии, чтобы оплачивать импортные поставки. Если же ситуация не выйдет из тупика, Иран будет вынужден продолжить обогащать уран и вести атомные исследования. На мой взгляд, заявления Тегерана о выходе из сделки в большей мере являются политической игрой, потому что по большому счёту иранцы и сейчас продолжают соблюдать соглашение, практические отступления очень незначительные. Но санкции вредят иранской экономике», — отметила эксперт в комментарии RT.

При этом специалисты не готовы дать точный прогноз относительно реакции Штатов на идею Парижа «обменять» возвращение Тегерана к исполнению СВПД на кредит, а также на возможное присоединение к этой инициативе Токио.

По мнению Валерия Кистанова, скорее всего, эта идея не получит одобрение американской администрации.

«Но японское правительство может пойти на это, поскольку Япония не только хочет выступить в роли посредника, но и проявить большую самостоятельность в области внешней политики», — считает эксперт.

По словам Карине Геворгян, Вашингтон хотел бы сам сесть за стол переговоров с Ираном без предварительных условий. Однако Тегеран от такого формата переговоров отказывается, настаивая на встрече со всеми странами — участницами СВПД.

«Иранцы напрямую встречаться с американцами не хотят, потому что Тегеран опасается в этом случае репутационных потерь как внутри страны, так и на международной арене. Что же касается инициативы Парижа, то пока невозможно предугадать, как поступит Дональд Трамп в этом случае», — подытожила эксперт.