Роковой век: Путин назвал судьбоностные события в истории страны

Население России, по некоторым оценкам, могло сейчас составить 500 млн человек, если бы стране удалось избежать трагических событий прошлого века. В частности, речь идет о революции 1917 года. Об этом Владимир Путин заявил 1 сентября на встрече со школьниками во Владивостоке. Президент в ходе беседы с детьми также затронул ситуацию в Афганистане и посетовал на «болтунов», которые намеренно искажают историю. Кроме того, российский лидер поделился с учениками воспоминаниями о своем отце и собственном детстве. В этот же день глава государства по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в Дагестане, а также встретился с представителями крупных российских компаний, которые пообещали бороться за создание безопасной цифровой среды для детей.

Любовь к истории

Участие в работе Восточного экономического форума оказалось не единственной целью поездки Владимира Путина во Владивосток. Накануне открытия ВЭФ президент посетил всероссийский детский центр «Океан» — учреждение дополнительного образования и отдыха детей круглогодичного типа.

Здесь глава государства встретился со школьниками разных возрастов. Беседа стала частью просветительского марафона «Новое знание», который проходит с 1 по 3 сентября. К слову, одним из лекторов на этот раз должен стать и экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

Урок Владимира Путина был, прежде всего, посвящен значению изучения истории.

— И всё это чрезвычайно важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше, это важно для того, чтобы понять, в каких условиях мы живём сегодня и что нас ожидает дальше, — подчеркнул глава государства.

Президент, к примеру, напомнил о необходимости внимательно анализировать события XX века, которые дважды привели к распаду страны — после революции 1917 года и развала СССР. При этом некоторые специалисты считают, что если бы этого удалось избежать, то население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек, рассказал Владимир Путин.

Изучать прошлое важно и для того, чтобы не позволять «болтунам» критиковать решение Советского Союза бороться за Ленинград в годы Великой Отечественной войны, добавил президент. По его словам, в документах нациcтской Германии четко прописано будущее русского народа, который подлежал ликвидации.

Президент предостерег школьников от большого количества «информационного мусора», который зачастую преподносится как истина в последней инстанции.

Владимир Путин не обошел стороной и происходящие в Афганистане, где, по его словам, США пытались на протяжении 20 лет «цивилизовывать» местное население. Однако положительного результата Вашингтону достичь так и не удалось.

— Результат нулевой, если не сказать в минус всё пошло, — сказал президент. — Ответ на самом деле очень простой: если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии, в самом широком смысле жизни этих людей, должен подходить с уважением к их традициям. Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего.

Мечта детства

После выступления Владимира Путина дети получили возможность задать вопросы президенту. Например, глава государства рассказал о том, как ему удалось реализовать свою детскую мечту и стать разведчиком.

— Но это не главное. Главное, и школьное воспитание, воспитание в семье, окружение ‒ всё было нацелено на то, чтобы посвятить себя ‒ знаете, вынужден говорить в данном случае высокопарно ‒ служению Отечеству, — отметил он.

Рассказал президент школьникам и о настоящей дружбе, которая, по его словам, заключается в готовности пожертвовать собой ради товарища. Примером стала история об отце с Ленинградского фронта во время Великой Отечественной войны.

— Отец был ранен. Но для того, чтобы он остался жив, нужно было обязательно его в госпиталь переправить. Госпиталь — на другой стороне реки Невы, а чтобы туда переправить, нужно рискнуть жизнью. И, честно говоря, желающих было немного, потому что даже ночью, если ползти на другой берег реки Невы по льду — а это была зима, — человек, который бы это делал, подвергался смертельной опасности, потому что прожекторы всё легко просвечивали, и любая цель достаточно легко уничтожалась. И оказалось, что рядом с ним воевал его сосед по дому, по квартире, друг. Он его взял и потащил, рискуя собственной жизнью. Перетащил на другую сторону реки Невы, доставил в госпиталь, сдал, обнял его и сказал: ну прощай, ты будешь жить, а я возвращаюсь, иду умирать, — рассказал Владимир Путин.

Он добавил, что уже в 1960-х годах отец случайно встретил друга, который смог выжить во время войны.

Однако некоторых школьников волновали более глобальные вопросы. Так, например, самый юный ученик Егор Сотнич из Бурятии попросил президента спасти Байкал. Десятилетний мальчик предложил выделить средства на очистные сооружения.

По словам Владимира Путина, власти уже сейчас активно занимаются защитой озера. Однако он пообещал проверить финансирование программы реконструкции объектов ЖКХ в Бурятии, которая направлена в том числе и на сохранение Байкала.

Между тем Егор также призвал главу государства подписаться на его YouTube-канал.

— А что нужно подписать, Егор? Я не понял, что я должен подписать, — отреагировал Владимир Путин.

— YouTube-канал, такая социальная сеть, YouTube, — настаивал Егор.

— А, хорошо-хорошо, ладно, — сказал президент.

— Подпишитесь, — еще раз попросил Егор.

— Ладно, хорошо, на твой канал, — согласился Владимир Путин.

Дарья Шировская из Калуги подняла вопрос развития космонавтики и науки, рассказав о своем знакомстве с российским физиком, президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком и американским предпринимателем Илоном Маском.

Она посетовала, что в некоторых городах школьники не имеют возможности углубленно изучать различные научные сферы. Девушка предложила создать систему шефства вузовских педагогов над научными кружками в регионах.

— Только что мы говорили с жителем Якутии, и я говорил о том, что можно организовать учебный процесс с использованием современных технологий и привлекать лучших специалистов по тем или иным направлениям, никуда не выезжая и получая образование на месте, в колледже или в высшем учебном заведении, — сказал президент. — Точно совершенно таким же образом можно организовать и реализацию той идеи, которую вы сейчас сформулировали.

Защита детей

В этот же день Владимир Путин принял участие в церемонии подписания добровольных обязательств компаниями-учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой сфере. Участники альянса — владельцы крупнейших российских платформ, видеохостингов и поисковиков, включая, например, «Яндекс» или «Мэйл.Ру Груп». Компании взяли на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей.

— Поэтому содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей. И в этой сфере они должны быть надёжно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность, — заметил Владимир Путин.

По его словам, важно, чтобы онлайн-пространство было наполнено позитивным и просветительским материалом.

— Каждый взрослый сегодня должен чувствовать ответственность за каждую фотографию, каждое слово. Именно мы сегодня являемся создателями информационного окружения для наших детей. Именно мы, публикуя «рейтинговые» новости, сюжеты, высказывания, формируем мировоззрение детей, — сказала «Известиям» директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты Наталья Агре.

То, что компании берут на себя повышенные обязательства по защите детей в интернете, много значит для родителей, которые и так запуганы группами АУЕ и «синими китами», отметила в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Ирина Панькина.

Сегодня размещение и распространение деструктивного контента на российских сайтах в основном контролируют надзорные ведомства. Любой пользователь может подать онлайн-жалобу в Роскомнадзор или обратиться в Центр мониторинга молодежной среды Росмолодежи с просьбой заблокировать те или иные источники, пояснила эксперт.

— Естественно, что инструментов досудебной блокировки недостаточно, чтобы оградить детей от пагубного контента, например, сцен насилия, поэтому такой подход со стороны онлайн-платформ и поисковиков будет наиболее действенным. Хотя бы потому, что они могут реагировать на угрозы оперативнее, — подытожила Ирина Панькина.

Также президент 1 сентября по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане. Согласно распоряжению правительства, Минобороны возводит в регионе 73 здания для учреждений дошкольного и школьного образования. Речь идет о 16 школах, 20 детсадах и 37 яслях. Сегодня военные передали региону 36 объектов. Рабочий график президент в среду завершил встречей с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.