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Роковая сотня: США официально сменили президента

15 декабря 2020, 13:55  •  138 • Политика
Джо Байден официально избран 46-м президентом США по итогам голосования выборщиков. Для действующего главы государства Дональда Трампа роковой оказалась почти сотня голосов: 306 выборщиков проголосовали за Байдена, а за Трампа было отдано лишь 232 голоса.
Действующему президенту США Дональду Трампу всё же придётся отдать кресло главы государства своему сопернику по выборам - демократу Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал своего поражения на выборах и ранее дерзко заявил, что уйдёт из Белого дома, только если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.
Коллегия выборщиков сделала свой выбор. За действующего американского лидера было отдано 232 голоса, в то время как за Байдена проголосовали 306 выборщиков. Таким образом, для Трампа почти сотня голосов оказалась роковой, и теперь США официально сменили президента.
46-м президентом Соединённых Штатов становится Джо Байден.
Тем временем в стане республиканцев сдаваться, судя по всему, не собираются.
Советник Белого дома Стивен Миллер сообщил Fox News 14 декабря, что в нескольких штатах выбираются альтернативные группы избирателей, заявив, что это приведёт к переизбранию Трампа.
Республиканцы настаивают на том, что результаты выборов фальсифицированы, приводя в пример массу нарушений.
В Пенсильвании республиканцы припомнили президентские выборы 1960 года между Ричардом Никсоном и Джоном Ф. Кеннеди. Последний тогда и выиграл.
"Мы провели это процедурное голосование, чтобы сохранить любые юридические претензии, которые могут быть сохранены в будущем", - сообщил в официальном пресс-релизе председатель кампании Трампа в Пенсильвании Берни Комфорт.
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