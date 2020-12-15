Роковая сотня: США официально сменили президента

Действующему президенту США Дональду Трампу всё же придётся отдать кресло главы государства своему сопернику по выборам - демократу Джо Байдену. Трамп до последнего не признавал своего поражения на выборах и ранее дерзко заявил, что уйдёт из Белого дома, только если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.

Коллегия выборщиков сделала свой выбор. За действующего американского лидера было отдано 232 голоса, в то время как за Байдена проголосовали 306 выборщиков. Таким образом, для Трампа почти сотня голосов оказалась роковой, и теперь США официально сменили президента.

46-м президентом Соединённых Штатов становится Джо Байден.

Тем временем в стане республиканцев сдаваться, судя по всему, не собираются.

Советник Белого дома Стивен Миллер сообщил Fox News 14 декабря, что в нескольких штатах выбираются альтернативные группы избирателей, заявив, что это приведёт к переизбранию Трампа.

Республиканцы настаивают на том, что результаты выборов фальсифицированы, приводя в пример массу нарушений.

В Пенсильвании республиканцы припомнили президентские выборы 1960 года между Ричардом Никсоном и Джоном Ф. Кеннеди. Последний тогда и выиграл.

"Мы провели это процедурное голосование, чтобы сохранить любые юридические претензии, которые могут быть сохранены в будущем", - сообщил в официальном пресс-релизе председатель кампании Трампа в Пенсильвании Берни Комфорт.