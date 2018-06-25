Роковая политика: почему лидер группы «Океан Эльзы» раскритиковал украинскую власть

Музыкант рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сравнил существующую на Украине политическую систему с раковой опухолью и призвал уничтожить её. Столь резкие заявления певец сделал в ходе выступления перед выпускниками Украинской академии лидерства. Вакарчук давно не скрывает своего интереса к большой политике, ходят слухи, что он может принять участие в президентских выборах 2019 года. Сам музыкант эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. О перспективах политической карьеры Вакарчука — в материале RT.

Фронтмен рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал граждан Украины выступить против существующей в стране политической системы, назвав её раковой опухолью. Такое заявление музыкант сделал в ходе выступления перед выпускниками Украинской академии лидерства в Киеве. Примечательно, что именно в стенах этого заведения две недели назад Пётр Порошенко подписал указ о создании антикоррупционного суда.

Певец назвал существующую на Украине систему «великим пост-гоббсовским Левиафаном», который живёт своей жизнью, но заставляет украинцев подстраиваться под себя. При этом, по словам Вакарчука, главная отличительная особенность этой системы — это страх.

«Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей. Она боится потерять деньги, которые были украдены. Она боится международных организаций — Международного валютного фонда или Всемирного банка. Она боится Америки, она боится России, она боится Китая, она боится Евросоюза, она боится всех. Но больше всех она боится вас. Потому что вы настоящие», — заявил Вакарчук, обращаясь к выпускникам.

Он призвал своих слушателей почувствовать этот страх и стать охотниками за нечестностью, безответственностью и коррупцией, а также прийти на место действующих политиков. Музыкант добавил, что власти манипулируют украинцами через телевидение и СМИ, обрушивая потоки лжи и чёрного пиара в адрес людей, которые борются с системой.

«Вы как охотники против системы можете попасть в неё и уничтожить её, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну», — подчеркнул Вакарчук.

Певец отметил, что украинский народ так много страдал и им так много манипулировали, что пора сказать: «Довольно!»

43-летний Вакарчук давно не скрывает своего интереса к большой политике. Музыкант был активным участником «оранжевой революции» в 2004-2005 годах, а также поддержал «евромайдан» в 2013-2014 годах, оба раза выступив против действующей власти. В 2007-м его даже избрали депутатом Верховной рады, однако год спустя он добровольно сложил с себя полномочия.

Музыкант ежегодно входит в топ самых влиятельных украинцев и считается одним из лидеров мнений среди молодёжи. Уйдя в тень на некоторое время, в конце мая 2017 года он вновь ворвался на украинскую политическую сцену. Опрос общественного мнения показал, что 5,7% жителей страны готовы отдать за него свой голос на президентских выборах (в этот момент лидерами условной президентской гонки были Юлия Тимошенко — 14,0% и Пётр Порошенко — 13,4%). Пик народной поддержки пришёлся на октябрь 2017-го, когда, согласно соцопросу центра SOCIS, Вакарчук с 14,8% обошёл лидера «Батькивщины» (13,5%) и уступил лишь действующему президенту (16,9%).

Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, опубликованному 25 июня, если бы выборы президента Украины проходили прямо сейчас, то 7,4% определившихся граждан отдали бы свой голос Вакарчуку. Его обошли Юлия Тимошенко (19,5%), Анатолий Гриценко (12,6%), Олег Ляшко (10,7%), Юрий Бойко (10,2%), Пётр Порошенко (8,5%), Владимир Зеленский (8,3%) и Вадим Рабинович (7,5%). При этом 83,7% респондентов ответили, что они в целом недовольны направлением, в котором движется Украина.

«Кандидат от Сороса» или «протеже Евросоюза»

Отметим, что пока ни сам Вакарчук, ни его официальные представители никак официально не прокомментировали наличие или отсутствие у музыканта президентских амбиций. Однако слухи, что певец вернётся в большую политику и примет участие в намеченных на 31 марта 2019 года выборах, муссируются уже несколько месяцев.

В ноябре 2017 года источник RT в администрации Порошенко рассказал, что Вакарчука активно поддерживают американцы, которые разочарованы действующей киевской властью и хотят сменить политическую элиту на Украине.

В конце мая издание The Washington Times опубликовало материал, в котором Святослава Вакарчука называют новым совместным проектом фонда Джорджа Сороса и украинского миллиардера Виктора Пинчука. Отмечается, что выбор пал на музыканта, поскольку он плотно ассоциируется с протестным движением на Украине и не запятнал свою репутацию.

При этом по словам источника RT в окружении музыканта, Вакарчук уже получил определённые гарантии от стран Евросоюза, что в случае своего участия в выборах президента Украины он получит полную поддержку со стороны ЕС.

«Можно сказать, что представители стран ЕС мотивировали музыканта пойти в политику. Их выбор обусловлен тем, что Вакарчук известный на Украине человек, не связан с олигархами и может провести жёсткие реформы», — сообщил источник RT.

Стоит добавить, что в 2015 году Вакарчук стал участником стипендиальной программы Йельского университета, направленной на «построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания».

Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко, Святослав Вакарчук, Киев, 2004 год © пресс-служба Президента Украины

«Вопрос, какие преференции они получат от Запада»

По словам политолога Александра Асафова, резкая смена риторики и переход к критике действующей власти среди многих политиков прежде всего связаны с начавшейся предвыборной кампанией.

«И Рабинович, и Вакарчук стараются поучаствовать в этом мероприятии, поднять свою популярность и обозначить свою платформу, направленную на противостояние существующей власти. Конечно, не обойдётся и без риторических обвинений в адрес России, но сейчас они сосредоточены на завоевании электората по самым проблемным направлениям, обвиняя украинскую власть», — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

«Они, как и существующая власть, отделываются какими-то романтическими предположениями, обещаниями, мол, если они придут к власти, так уж точно все будет хорошо», — добавил Асафов.

При этом источник RT в партии «Народный фронт» подчеркнул, что украинцы настолько разочаровались в украинских политиках, что готовы голосовать за новые лица.

«Святослав Вакарчук и лидер «Квартала» Владимир Зеленский хорошо знакомы со всеми ключевыми политиками, но относятся к ним прохладно. Поэтому они действительно могут провести болезненные реформы, которые могут помочь Украине в будущем. Но больше года они не продержатся, поскольку против них выступят все крупнейшие олигархи. И они это прекрасно понимают. Вопрос, какие преференции они получат за это от Запада», — предположил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Самопомощь» отметил, что западные политические круги могут давить на патриотические чувства Вакарчука, чтобы убедить его принять участие в грядущих выборах.

«Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук прекрасно понимают, как на Украине работает коррупция. Насколько мне известно, Вакарчук крайне негативно относится к окружению Порошенко. Певцу регулярно приходится оправдываться на Западе из-за коррупционных скандалов на Украине. Именно на патриотизм, как я понимаю, давят западные партнёры Украины, чтобы убедить его принять участие в выборах президента», — сообщил источник.