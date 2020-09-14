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Роковая поездка сработала? В гордуму Томска на выборах проскочили сразу два человека Навального

14 сентября 2020, 12:30  •  88 • Политика
Сразу два человека Алексея Навального проскочили в гордуму Томска по итогам прошедших выборов. Это координатор его местного штаба Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. Сработала роковая поездка? Ведь именно по дороге из Томска в Москву Навальному стало плохо, а его сторонники заявили об "отравлении".
По итогам выборов в Томске по партспискам победу одерживает партия "Единая Россия". Однако в число депутатов местной гордумы проскочили и два человека оппозиционера Алексея Навального.
Среди них координатор местного штаба блогера Ксения Фадеева, также Андрей Фатеев.
О своей победе и победе коллеги Ксения написала на своей странице в Twitter.
"Я выиграла на 7 участках из 9. Андрей тоже победил своего конкурента Панасюка, героя томского расследования Алексея Навального", - написала координатор штаба оппозиционера в Томске.
И тут же намекнула на недавние события, связанные с блогером.
"Думаю, вы понимаете, насколько принципиально после всего случившегося в Томске было победить", - отметила Фадеева.
Напомним, именно в Томск совершил свою роковую поездку Навальный. По дороге обратно в Москву, в самолёте он почувствовал себя плохо. Борт пришлось экстренно сажать в Омске. Местные врачи двое суток спасали оппозиционеру жизнь, а после, по настоянию его супруги Юлии Навальной, тот был перевезён в берлинскую клинику, где и находится до сих пор. Сторонники Алексея с самого начала заявили про якобы "отравление". После эту версию поддержали и власти Германии, однако результаты анализов блогера отказались раскрывать российской стороне.

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