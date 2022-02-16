Роковая ночь: В Киеве послышался "признак нападения" России

Во время прямой трансляции с киевского Майдана послышался "признак нападения" России на Украину. Многим эти звуки хорошо знакомы. Роковая ночь, шутят в Сети.

"Роковая ночь настала, а из признаков нападения – пока только включённый гимн СССР во время той самой трансляции Reuters с Майдана в Киеве", - написал автор Telegram-канала KlymenkoTime.

Он опубликовал видео, где слышен фоновый звук, в котором можно узнать советский гимн. Больше ничего интересного за 9 часов трансляции не произошло. На момент написания новости трансляция продолжается. Её смотрят около 9000 человек. Царьград уже рассказывал, как и где людям было предложено посмотреть на невторжение России онлайн.

В комментариях под постом пользователи от души посмеялись и высказались по поводу происходящего.

"Учитывая, что Байден в своих пугалках уравнивал зелёных человечков и кибератаки, не удивлюсь, если Запад завтра обвинит Россию в том, что она-таки напала. Правда на сайты, но напала же", - написал Е. В. Гений.

Его ирония вызвана сообщениями о сбоях в работе сайтов президента Украины, офиса генерального прокурора, национальной полиции, а также министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и некоторых других ведомств.

Пользовательница Scarlett предложила погадать на ромашке – "Нападёт? Не нападёт?".

"Включите Цоя", - попросил August L.

Hecast Lea поинтересовался, когда американцам самим надоест "практически ежедневно назначать нападение за нападением" России.

"Уж полночь близится, а Германа всё нет", - саркастично заметила Танек Митина.

"Американцам теперь самим придётся нападать на Украину и бомбить Киев, чтобы как-то выйти из той идиотской и позорной ситуации, в которую они сами себя загнали, раструбив на весь мир о мифическом "российском вторжении", - написал Александр Романов.