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Роковая ночь: В Киеве послышался "признак нападения" России

16 февраля 2022, 05:45  •  175 • Политика
Во время прямой трансляции с киевского Майдана послышался "признак нападения" России на Украину. Многим эти звуки хорошо знакомы. Роковая ночь, шутят в Сети.
"Роковая ночь настала, а из признаков нападения – пока только включённый гимн СССР во время той самой трансляции Reuters с Майдана в Киеве", - написал автор Telegram-канала KlymenkoTime.
Он опубликовал видео, где слышен фоновый звук, в котором можно узнать советский гимн. Больше ничего интересного за 9 часов трансляции не произошло. На момент написания новости трансляция продолжается. Её смотрят около 9000 человек. Царьград уже рассказывал, как и где людям было предложено посмотреть на невторжение России онлайн.
В комментариях под постом пользователи от души посмеялись и высказались по поводу происходящего.
"Учитывая, что Байден в своих пугалках уравнивал зелёных человечков и кибератаки, не удивлюсь, если Запад завтра обвинит Россию в том, что она-таки напала. Правда на сайты, но напала же", - написал Е. В. Гений.
Его ирония вызвана сообщениями о сбоях в работе сайтов президента Украины, офиса генерального прокурора, национальной полиции, а также министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и некоторых других ведомств.
Пользовательница Scarlett предложила погадать на ромашке – "Нападёт? Не нападёт?".
"Включите Цоя", - попросил August L.
Hecast Lea поинтересовался, когда американцам самим надоест "практически ежедневно назначать нападение за нападением" России.
"Уж полночь близится, а Германа всё нет", - саркастично заметила Танек Митина.
"Американцам теперь самим придётся нападать на Украину и бомбить Киев, чтобы как-то выйти из той идиотской и позорной ситуации, в которую они сами себя загнали, раструбив на весь мир о мифическом "российском вторжении", - написал Александр Романов.

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