Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения

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Певица из Албании, как и её киприотская коллега, для своего перформанса выбрала схожее серебристое платье, которое на этом Евровидении стало чем-то вроде дресс-кода для певиц: многие артистки оказались приблизительно в одинаковых нарядах, создав странное ощущение клонирования конкурсанток.

Еще более забавным для большинства телезрителей оказалось звучание некоторых текстов песен, исполняемые артистами на своём родном языке.

Доходило до смешного: у той же албанки в припеве её песни русскоязычной аудитории отчетливо слышалось "до дрищ куя", у сербок было что-то наподобие "сам сам сам, а мне в лом лом лом", у испанца "ёлки настругали", у француженки "пузуля вуаля", у швейцарца "тюль в универ", да и у нашей Манижи в её протяжном "молятся" многие расслышали "моль отца".

Россиянка, к слову, выступала в финале Евровидения-2021 под пятым номером:

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Наша артистка, как и в полуфинале, выглядела достойно, энергично и эмоционально. Всё, что было задумано - получилось, а это самое главное.

Эффектный выход Манижи из огромной куклы-грелки для чайника смотрелся свежо и оригинально, а женский видео-хор придал выступлению нотки духоподъемного социального пафоса:

© РИА Новости / Владимир Астапкович

В целом, номер Манижи "Русская женщина" на фоне остальных конкурсантов смотрелся довольно любопытно.

Постоянная смена настроения песни (как метафора типичной черты женского характера), рваный ритм, очевидная радио-неформатность, феминизм и борьба за равноправие, перетекание русского текста в английский и обратно, рэп, молитва и фольклорные вставки - все эти элементы сложились в многослойное необычное представление, в котором главную роль исполняет "бой-баба", сильная и независимая женщина, которая не то, чтобы поет, а скорее зовет за собой всех "униженных и оскорбленных" сестер принять участие в борьбе за достойное место в этом несправедливом мире.