Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения

В нидерландском Роттердаме вчера вечером прошла традиционная, уже 65-я по счёту, "вальпургиева ночь" в мире популярной музыки - финал конкурса Евровидение-2021.
Разудалый евро-шабаш, дискотека падших ангелов, парад гендерно размытых персонажей в ярких нарядах, фольклорно-шаманские перформансы, феминистские вокально-танцевальные декларирования, немытые псевдорокерские безумства и девичьи соблазнительные пляски – если ваша вечеринка в 2021 году не похожа на эту, можете на неё никого даже не приглашать.
И как же символично, что Гранд-финал Евровидения начался с выступления артистки из Кипра Элена Цагрину, которая открывала решающую часть конкурса песней под названием "Дьявол".
Булгаковская Маргарита пришла на "бал Сатаны" и дала старт главной музыкальной европейской ночи года:
Трудности перевода
Сразу после "дьявольского" номера киприотки на сцене арены "Rotterdam Ahoy" в клубах красного инфернального дыма появилась еще одна "Маргарита" - албанка Анжела Перистери с песней "Карма":
Певица из Албании, как и её киприотская коллега, для своего перформанса выбрала схожее серебристое платье, которое на этом Евровидении стало чем-то вроде дресс-кода для певиц: многие артистки оказались приблизительно в одинаковых нарядах, создав странное ощущение клонирования конкурсанток.
Еще более забавным для большинства телезрителей оказалось звучание некоторых текстов песен, исполняемые артистами на своём родном языке.
Доходило до смешного: у той же албанки в припеве её песни русскоязычной аудитории отчетливо слышалось "до дрищ куя", у сербок было что-то наподобие "сам сам сам, а мне в лом лом лом", у испанца "ёлки настругали", у француженки "пузуля вуаля", у швейцарца "тюль в универ", да и у нашей Манижи в её протяжном "молятся" многие расслышали "моль отца".
Россиянка, к слову, выступала в финале Евровидения-2021 под пятым номером:
В целом, номер Манижи "Русская женщина" на фоне остальных конкурсантов смотрелся довольно любопытно.
Постоянная смена настроения песни (как метафора типичной черты женского характера), рваный ритм, очевидная радио-неформатность, феминизм и борьба за равноправие, перетекание русского текста в английский и обратно, рэп, молитва и фольклорные вставки - все эти элементы сложились в многослойное необычное представление, в котором главную роль исполняет "бой-баба", сильная и независимая женщина, которая не то, чтобы поет, а скорее зовет за собой всех "униженных и оскорбленных" сестер принять участие в борьбе за достойное место в этом несправедливом мире.
Непривычный для России феминистский манифест на сцене Роттердама в исполнении Манижи получился мощным и драйвовым. И на вопрос "Кто подаст мне руку, девочки?" - теперь ответ один: "Миллионы!".
А вот сколько в результате набралось последовательниц идей Манижи среди жюри "Евровидения" и голосовавших за конкурсантов телезрителей, готовых "Встать и пойти!" - об этом чуть позже.
Клуб волосатых и необузданных
После Манижи на сцену вышла одна из главных претенденток на победу - артистка из крохотной Мальты.
Хотя саму Дестини Чукурьере назвать "крохотной" язык не поворачивается - тут у нас настоящий бодипозитив, знойная женщина мечта поэта, певица плюс-сайз, исполнительница размером с куклу-грелку, из которой выпрыгивала тремя минутами ранее Манижа:
Поддержать "girl power" настроение на Евровидении-2021, которое задали Манижа и пышка-мальтийка, вышла троица роскошных девушек из Сербии.
Балканская "Виагра" выдала супер энергичное выступление - девушки по-настоящему зажгли на сцене Роттердама.
Губы, волосы, ноги, глаза, бедра, шикарные фигуры - все это огромными горячими порциями обрушилось на уснувших после выступления Португалии телезрителей, и казалось, что еще немного и сербки запоют про три реки и попытку номер пять:
Градус чувственного напряжения на Евровидении, поднятого страстными девушками из Сербии, с большим успехом понизила практически до нуля группа из Исландии с песней "10 Years".
Молодые люди, похожие на студентов-ботаников, в одинаковых кофтах с изображенными на них мультяшными автопортретами, выглядели и танцевали так, как будто они участвуют в предварительном отборе на "Голосящем КиВиНе", прекрасно понимая, что дальше 1/64 они не пройдут:
После "диких и необузданных" танцев в исполнении исландцев (которые, как выяснится чуть позже, очень даже приглянулись европейским зрителям) выступлением яркой блондинки Натальи Гордиенко из Молдавии на Евровидении продолжилось дефиле серебристых платьев:
Наталью в Роттердаме сопровождал большой любитель евро-треша господин Киркоров, и видимо весь бюджет, который выделила Молдавия на свою исполнительницу, ушел на гонорар Филиппу Бедросовичу.
Иначе как можно объяснить тот факт, что номер для Евровидения на песню "Sugar" получился у Гончаренко весьма скромным, без каких-либо технических наворотов и вау-эффектов. Вечеринка на дне рождения Киркорова, которая недавно шумно отгремела в его роскошном подмосковном особняке, и то смотрелась намного масштабнее и дороже.
Вслед за девичьими гламурными плясками на сцене Роттердама наступила пора псевдорокерского угара.
Под 16-м номером выступили финны из группы "Blind Channel" с песней "Dark Side":
При виде таких музыкантов, размахивающих немытыми волосами и расплескивающих пиво на мягкие кожаные диваны зоны, где разместились все участники конкурса, и старательно позиционирующие себя как андеграунд и некая альтернатива происходящему на Евровидении, всегда хочется их спросить – "А что вы вообще здесь забыли?!".
Это как если бы всё тот же Филипп Киркоров решил выступить на фестивале байкеров с программой "Лучшее, любимое и только для вас" - легкое ощущение лицемерия, неуместного розыгрыша и глупого прикола обеспечено.
Но нужно отдать должное горячим финским парням – отыграли они на одном дыхании, как будто это и не рейтинговый европейский конкурс на многомиллионную аудиторию, а обычный концерт в рок-клубе на окраине Хельсинки, с липким от алкоголя танцполом.
Тему жесткого мужского рока на празднике блесток, перьев и высоких каблуков продолжили итальянцы Måneskin, которые, между прочим, с первых дней конкурса являлись главными фаворитами у букмекеров:
Итальянцы, в отличие от финнов, не стали особо заигрывать с противопоставлением себя массовой культуре, и выглядели в чём-то даже гламурно и модно, а изящные серьги солиста вполне могла бы носить одна из солисток сербской "Виагры".
После Италии выступили артисты из Швеции и Сан-Марино – и конкурсная часть Евровидения-2021 под зажигательные танцевальные диско треки подошла в концу. Впереди всех ждало нервное, но очень увлекательное голосование, по итогам которого и был назван победитель конкурса в этом году.
И 12 баллов получает...
Голосование на Евровидении – это отдельное шоу, в котором, как уже давно известно, больше политики и геополитики, нежели объективных музыкальных оценок и профессиональных экспертиз.
Жюри из Греции и Кипра традиционно обменялись 12 баллами, Россия и Украина зеркально друг друга проигнорировали, при этом Украина дала 12 баллов Италии, а Россия, не особо стесняясь, - Молдове и Филиппу Киркорову: