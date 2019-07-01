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Рокировка в Росгвардии: Четыре генерала покидают свои посты
01 июля 2019, 16:54 • 101 • Политика
В Росгвардии проходит рокировка, в рамках которой свои посты покинут четыре генерала.
В общей сложности четыре сотрудника Росгвардии приняли решение покинуть свои посты. Об этом журналистам сообщили информированные источники.
Утром стало известно о том, что рапорт подал первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Меликов. В отставку уходит и ещё один заместитель - генерал-лейтенант Сергей Милейко.
Как передаёт ТАСС, позднее появилась информация о том, что свои посты покинут глава управления по контролю за оборотом оружия Росгвардии генерал Леонид Веденов, а также глава департамента строительства генерал Валерий Дугинов. При этом отмечается, что отставка Веденова связана с достижением им предельного возраста.
Напомним, ранее было принято решение о создании в рядах Росгвардии морской бригады, которая займётся охраной моста через Керченский пролив, соединяющего Крымский полуостров и Краснодарский край.
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