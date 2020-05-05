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Рокировка Путина: Что ждёт тех, кто годами растаскивал на куски экономику России

05 мая 2020, 18:10  •  219 • Политика
Недавняя рокировка на посту премьер-министра, которую произвёл из-за внезапной болезни Михаила Мишустина Владимир Путин, рассматривается экспертами как усиление госкапитализма в России. Что с приходом Белоусова ждёт тех, кто годами растаскивал на куски экономику России?
Несколько дней назад на посту премьер-министра России произошла рокировка. Из-за подтверждённого коронавируса Михаил Мишустин ушёл на больничный и будет соблюдать строгую самоизоляцию. Президент Владимир Путин пожелал премьеру скорейшего выздоровления и подписал указ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства.
Каких перемен стоит ожидать в связи с такой рокировкой Путина на одном из ключевых постов в государстве? Что с приходом Белоусова ждёт тех, кто годами растаскивал на куски экономику нашей страны?
Блогер Константин Двинский у себя в авторском zen-канале полагает, что назначение Белоусова говорит об усилении госкапитализма в России. Как считает автор публикации, "Мишустин и Белоусов являются сторонниками совершенно разных экономических течений. Первый - монетарист, второй - кейнсианец".
Блогер напомнил о том, как при правительстве Дмитрия Медведева реализация нацпроектов "забуксовала уже на начальном этапе - в 2019 году". Мишустин, как грамотный администратор, "должен наладить контроль за исполнением национальных проектов" и контролировал бы эффективное освоение выделенных на эти госпрограммы денег.
Белоусов же, как разработчик нацпроектов (об этом мало кто знает, отмечает Двинский), контролировал бы эффективное применение финансов.
"Другими словами, Мишустин контролировал бы освоение средств, Белоусов - их эффективное применение", - уточнил автор публикации.
Но кризис, пришедший с эпидемией коронавируса, требует иных первоочередных решений. Блогер считает, что России не следует идти по пути раздачи бесплатных денег народу. Это не только неэффективно, но и, судя по аргументам автора, может привести к скачку цен на продукты питания.
Двинский отмечает, что финансировать необходимо производства, для того чтобы они возобновили приостановленную ранее на период самоизоляции работу. "Именно это очень сильно напоминает ту кейнсианскую модель, сторонником которой является Белоусов", - пишет автор публикации, отмечая, что таким образом в экономику страны деньги будут вливаться не через расходы народа, а через расходы государства.
Ранее ведущая Царьграда Мария Иваткина в программе "Индекс Иваткиной" отметила, что при назначении Белоусова "вздрогнули все российские либералы, миллиардеры из списка Forbes и чиновники".
Новый и.о. Андрей Белоусов - сторонник инвестирования в производство и повышения налоговой нагрузки, налоговой нагрузки на сверхбогатых. Отсюда недовольство его назначением фигурантов из списка Forbes, - пояснила свою мысль телеведущая. - К гадалке ходить не надо - завтра будут новые нападки на исполняющего обязанности председателя правительства. Неудобного и жёсткого для тех, кто долгие годы растаскивал на куски российскую экономику.

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