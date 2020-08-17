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Рокировка национального лидера Белоруссии: Эксперт просчитал шансы Тихановской
17 августа 2020, 16:10 • 111 • Политика
Возможна ли рокировка национального лидера Белоруссии? Эксперт Андрей Колганов просчитал шансы Светланы Тихановской. По его мнению, реальных шансов занять это место у неё нет. "Даже в таком опереточном варианте, как в случае с Зеленским", - подчеркнул экономист.
Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов оценил нынешнюю ситуацию в Белоруссии. Своё мнение по этой теме он высказал в интервью для телеканала Царьград.
Ранее кандидат в президенты республики на прошедших выборах Светлана Тихановская записала очередное видеообращение к жителям страны, в котором сказала, что готова примерить на себя роль лидера. Напомним, до этого она сама отмечала, что перед началом всех событий, связанных с голосованием, она была в основном просто домохозяйкой.
Колганов признался, что не знает примеров людей, которые бы становились лидерами нации, не имея за спиной если не профильного образования, но хотя бы опыта серьёзной политической работы.
Он также выразил уверенность, что за Тихановской, безусловно, стоит некто извне, что и помогает ей держаться эти недели на плаву.
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