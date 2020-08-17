Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую л...
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целу...
Главная / Политика

Рокировка национального лидера Белоруссии: Эксперт просчитал шансы Тихановской

17 августа 2020, 16:10  •  111 • Политика
Возможна ли рокировка национального лидера Белоруссии? Эксперт Андрей Колганов просчитал шансы Светланы Тихановской. По его мнению, реальных шансов занять это место у неё нет. "Даже в таком опереточном варианте, как в случае с Зеленским", - подчеркнул экономист.
Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов оценил нынешнюю ситуацию в Белоруссии. Своё мнение по этой теме он высказал в интервью для телеканала Царьград.
Ранее кандидат в президенты республики на прошедших выборах Светлана Тихановская записала очередное видеообращение к жителям страны, в котором сказала, что готова примерить на себя роль лидера. Напомним, до этого она сама отмечала, что перед началом всех событий, связанных с голосованием, она была в основном просто домохозяйкой.
Колганов признался, что не знает примеров людей, которые бы становились лидерами нации, не имея за спиной если не профильного образования, но хотя бы опыта серьёзной политической работы.
Похоже на случай с Зеленским. Обстоятельства сами выносят наверх, но настоящим руководителем от этого всё равно не станешь. Шансов на то, чтобы Тихановская стала лидером нации, у неё нет. В Белоруссии достаточно много людей, недовольных Лукашенко, но всё равно он пользуется поддержкой большинства населения Белоруссии. Потому что, какие бы претензии белорусы к Лукашенко ни предъявляли, они прекрасно понимают, что та альтернатива, которую им предлагают, заведомо хуже. Поэтому я не вижу шансов на то, чтобы Тихановская стала лидером. Даже в таком опереточном варианте, как в случае с Зеленским, - заметил эксперт.
Он также выразил уверенность, что за Тихановской, безусловно, стоит некто извне, что и помогает ей держаться эти недели на плаву.
Понятное дело, что она, имея достаточно ограниченную поддержку внутри Белоруссии, пытается опереться на какие-то внешние силы. Но вот тут вопрос заключается в том, что игра с опорой на внешние силы срабатывает тогда, когда у государства нет возможностей или желания противостоять давлению внешних сил. А когда такие возможность и желание есть, использование внешней поддержки только дискредитирует, - подытожил Колганов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
17 августа 2020, 02:25
"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны
17 августа 2020, 09:45
"Благодаря ВКС РФ": Протестующих белорусов пересчитали по головам
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Бе...
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реально...
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожида...
17 августа 2020, 04:15
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
17 августа 2020, 02:25
"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
12 августа 2020, 12:25
Катер ФСБ подошёл к Бердянску, игнорируя протесты Украины
15 августа 2020, 23:50
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада
16 августа 2020, 17:15
Чем Путин абсолютно удивил Лукашенко в разговоре? Признание из первых рук
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.