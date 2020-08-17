Рокировка национального лидера Белоруссии: Эксперт просчитал шансы Тихановской

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов оценил нынешнюю ситуацию в Белоруссии. Своё мнение по этой теме он высказал в интервью для телеканала Царьград.

Ранее кандидат в президенты республики на прошедших выборах Светлана Тихановская записала очередное видеообращение к жителям страны, в котором сказала, что готова примерить на себя роль лидера. Напомним, до этого она сама отмечала, что перед началом всех событий, связанных с голосованием, она была в основном просто домохозяйкой.

Колганов признался, что не знает примеров людей, которые бы становились лидерами нации, не имея за спиной если не профильного образования, но хотя бы опыта серьёзной политической работы.

Похоже на случай с Зеленским. Обстоятельства сами выносят наверх, но настоящим руководителем от этого всё равно не станешь. Шансов на то, чтобы Тихановская стала лидером нации, у неё нет. В Белоруссии достаточно много людей, недовольных Лукашенко, но всё равно он пользуется поддержкой большинства населения Белоруссии. Потому что, какие бы претензии белорусы к Лукашенко ни предъявляли, они прекрасно понимают, что та альтернатива, которую им предлагают, заведомо хуже. Поэтому я не вижу шансов на то, чтобы Тихановская стала лидером. Даже в таком опереточном варианте, как в случае с Зеленским, - заметил эксперт.

Он также выразил уверенность, что за Тихановской, безусловно, стоит некто извне, что и помогает ей держаться эти недели на плаву.