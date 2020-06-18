Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
Главная / Аналитика

"Рок-н-ролл мертв, а я еще нет". Маккартни – 77!

18 июня 2020, 08:00  •  126 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Умная улыбка многими ныне трактуется как хитрость. Когда человек умно улыбается чему-то там – это подозрительно, это настораживает. В таком контексте Джеймс Пол Маккартни – знаменитость с хитрым лицом. Что полвека назад – что сейчас. Смотришь на него – и думаешь: явно ведь что-то знает. И тогда что-то знал. Иначе не стал был тем, кем является.
Хотя, кто знает, с высоты его положения, может, и стоит смотреть на все примерно так – с улыбкой. Сами судите: посвящен королевой в рыцари, кавалер ордена Британской империи, Сэр, в конце концов, причем с большой буквы. "Попаданец" из средневековья, глядя на все эти титулы, уж точно (как сейчас модно) встал бы перед ним на колени. Правда, сильно бы удивился – благодаря какому инструменту данный гражданин снискал себе славу.
© AP Photo
Пол и Линда Маккартни на мотоцикле. 1974 год
Про музыкальные награды даже начинать не хочется – там сродни списку кораблей в Илиаде, редкая птица дочитывает до середины. При этом он мог смело основать "Битлз" и закончить на этом. Уже этого одного ему и веку бы хватило. В общем, человек настолько знаменитый, что в графу "пол" в анкете может смело ставить свою фамилию – Маккартни.
И, кстати, рекордсмен. Книга Гиннесса не выдержала и причислила Маккарти к лику самых успешных музыкантов и композиторов в новейшей истории. Причем, опираясь не на восторженные отзывы, а буднично фиксируя цифры – сотни тысяч и миллионы продаж. Потом вписала еще раз. И еще. И снова.
© AP Photo / Joe Schaber
Фредди Меркьюри, Джордж Майкл, Боно, Пол Маккартни и организаторы благотворительного концерта на стадионе Уэмбли в Лондоне
Дело не только в популярности. Авторитетный музыкальный журнал "Роллинг стоун" признал Сэра Пола одним из лучших бас-гитаристов всех времен бас-гитаристов. Если в "Битлз" кто-то и умел владеть инструментом – то это именно Маккартни. Он был в группе и главным музыкантом, и главным автором.
Впрочем, "Битлз" распались давно, вообще у Маккартни все – давно, что не удивительно для такого возраста. Во многом благодаря ему – что многие битломаны до сих пор не могут простить. И вместе с тем Сэр Пол не стал почивать на лаврах успеха группы, а продолжил делать то, что умеет. И так прошло еще 50 лет. Которые, как иногда кажется, никак не изменили музыканта.
Пол Маккартни в 1964 году
Биографы отмечали удивительную стойкость и скромность самого успешного музрыцаря – человек из бедной семьи с самого раннего возраста вращался в шоу-бизнесе, имел грандиозный успех – и никак, по сути, не изменился. Это значит, что успех служил таланту, а не талант все делал ради успеха.
"Рок-н-ролл мертв, а я еще нет" – строчка ему к столу. Это из "Аквариума" начала 80-х, о ярком былом, которое жизнь проходит, но не заканчивается. Такого рода печаль. Рок-н-ролл в том понимании, конечно, умер – он не может быть "не тот". А Сэр Джеймс Пол Маккартни празднует свое 77-летие. Как всегда с той же (мы договорились, хитрой) улыбкой. Человек из вчера, который вчера написал лучшую песню про вчера.
Автор Артур Бобров, радио Sputnik
Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс-Дзен – самые интересные истории со всего света.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
17 июня 2020, 06:00
Триколорная Америка: вариант развития событий
16 июня 2020, 18:00
"Начало положено". Эксперт оценил реакцию в Германии на санкции США
17 июня 2020, 13:00
В США предсказали крах доллара в следующем году
17 июня 2020, 06:00
Государство и борьба за власть
18 июня 2020, 07:00
Кровавое перемирие. Донбасс снова в огне
17 июня 2020, 07:00
Простая сложная математика. Как стать богаче и заработать миллион?
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 02:00
На Украине возобновили деятельность националистические «языковые патрули»
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё...
18 июня 2020, 03:00
"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президент...
18 июня 2020, 07:00
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским брать...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июня 2020, 23:00
"Отлично Калинка-малинка сработала": Позорное поражение патруля США в Сирии подверглось насмешкам
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
13 июня 2020, 15:32
Зал упал! Куликов об ужасающей тайне власти! Правда о тех, на самом деле стоит "у руля"
12 июня 2020, 15:25
«Суррогат» с голосом врага: российские конструкторы создали уникальный подводный аппарат
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
14 июня 2020, 06:00
Вы хотели новой Конституции? Получите и распишитесь!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.