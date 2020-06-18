"Рок-н-ролл мертв, а я еще нет". Маккартни – 77!

Умная улыбка многими ныне трактуется как хитрость. Когда человек умно улыбается чему-то там – это подозрительно, это настораживает. В таком контексте Джеймс Пол Маккартни – знаменитость с хитрым лицом. Что полвека назад – что сейчас. Смотришь на него – и думаешь: явно ведь что-то знает. И тогда что-то знал. Иначе не стал был тем, кем является.

Хотя, кто знает, с высоты его положения, может, и стоит смотреть на все примерно так – с улыбкой. Сами судите: посвящен королевой в рыцари, кавалер ордена Британской империи, Сэр, в конце концов, причем с большой буквы. "Попаданец" из средневековья, глядя на все эти титулы, уж точно (как сейчас модно) встал бы перед ним на колени. Правда, сильно бы удивился – благодаря какому инструменту данный гражданин снискал себе славу.

© AP Photo Пол и Линда Маккартни на мотоцикле. 1974 год

Про музыкальные награды даже начинать не хочется – там сродни списку кораблей в Илиаде, редкая птица дочитывает до середины. При этом он мог смело основать "Битлз" и закончить на этом. Уже этого одного ему и веку бы хватило. В общем, человек настолько знаменитый, что в графу "пол" в анкете может смело ставить свою фамилию – Маккартни.

И, кстати, рекордсмен. Книга Гиннесса не выдержала и причислила Маккарти к лику самых успешных музыкантов и композиторов в новейшей истории. Причем, опираясь не на восторженные отзывы, а буднично фиксируя цифры – сотни тысяч и миллионы продаж. Потом вписала еще раз. И еще. И снова.

© AP Photo / Joe Schaber Фредди Меркьюри, Джордж Майкл, Боно, Пол Маккартни и организаторы благотворительного концерта на стадионе Уэмбли в Лондоне

Дело не только в популярности. Авторитетный музыкальный журнал "Роллинг стоун" признал Сэра Пола одним из лучших бас-гитаристов всех времен бас-гитаристов. Если в "Битлз" кто-то и умел владеть инструментом – то это именно Маккартни. Он был в группе и главным музыкантом, и главным автором.

Впрочем, "Битлз" распались давно, вообще у Маккартни все – давно, что не удивительно для такого возраста. Во многом благодаря ему – что многие битломаны до сих пор не могут простить. И вместе с тем Сэр Пол не стал почивать на лаврах успеха группы, а продолжил делать то, что умеет. И так прошло еще 50 лет. Которые, как иногда кажется, никак не изменили музыканта.

Пол Маккартни в 1964 году

Биографы отмечали удивительную стойкость и скромность самого успешного музрыцаря – человек из бедной семьи с самого раннего возраста вращался в шоу-бизнесе, имел грандиозный успех – и никак, по сути, не изменился. Это значит, что успех служил таланту, а не талант все делал ради успеха.

"Рок-н-ролл мертв, а я еще нет" – строчка ему к столу. Это из "Аквариума" начала 80-х, о ярком былом, которое жизнь проходит, но не заканчивается. Такого рода печаль. Рок-н-ролл в том понимании, конечно, умер – он не может быть "не тот". А Сэр Джеймс Пол Маккартни празднует свое 77-летие. Как всегда с той же (мы договорились, хитрой) улыбкой. Человек из вчера, который вчера написал лучшую песню про вчера.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik