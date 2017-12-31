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Рогозин забрал таксу из карантина и вместе с ней поздравил всех с Новым годом

31 декабря 2017, 13:09  •  71 • В России

Дмитрий Рогозин любит собак. Он сам гулял с овчаркой Пончо, о чем сообщил в эфире телеканала Вести 24 накануне новогодних праздников и там же заявил, что заберет таксу, которая участвовала в эксперименте по жидкостному дыханию, домой.

Вице-премьер тогда пояснил, что предупредил ученых, готовивших эксперимент, что, как только Николас пройдет необходимый карантин, он переедет к Рогозиным домой.

И вот 31 декабря в соцсетях появилось фото Дмитрия и Татьяны Рогозиных, причем такса в шарфике с триколором - на руках у ответственного в правительстве за ВПК, и смотрит Николас куда-то в сторону. А супруга вице -премьера держит высунувшего язык Пончо. "Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым Годом, - написал госчиновник. - Пусть жизнь в 2018 - м вас не кусает, не гавкает на вас и лишь ободряюще виляет хвостом".

Любопытно, что в телеэфире Рогозин вскользь заметил, что поначалу жена была не в восторге от идеи завести дома вторую собаку. ..

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