Международный спутниковый оператор Globalstar прекратил свою работу для России и ряда близлежащих стран. После выходки компании глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин указал на главный урок, который следует извлечь России. "Говорил тысячу раз", - отметил он.

Оператор русского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Globalstar объявил о прекращении обслуживания абонентов. Согласно заявлению компании, это связано с решением Globalstar о прекращении работы ее станций сопряжения в России.

В связи с этой ситуацией Рогозин напомнил о том, о чём говорил 1000 раз, но сказал и в "1001-й": "нельзя добыть побед в войне и успеха в мирной жизни без создания полноценных орбитальных группировок связи и наблюдения".

"Полагать, что скоро станет как прежде, и что мы снова сможем пользоваться чужими гео- и информационными космическими сервисами, - непростительная глупость", - написал он в своём аккаунте в Telegram.