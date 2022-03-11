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Рогозин указал на главный урок для России после выходки Globalstar: "Говорил тысячу раз!"
11 марта 2022, 11:10 • 294 • Политика
Международный спутниковый оператор Globalstar прекратил свою работу для России и ряда близлежащих стран. После выходки компании глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин указал на главный урок, который следует извлечь России. "Говорил тысячу раз", - отметил он.
Оператор русского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Globalstar объявил о прекращении обслуживания абонентов. Согласно заявлению компании, это связано с решением Globalstar о прекращении работы ее станций сопряжения в России.
В связи с этой ситуацией Рогозин напомнил о том, о чём говорил 1000 раз, но сказал и в "1001-й": "нельзя добыть побед в войне и успеха в мирной жизни без создания полноценных орбитальных группировок связи и наблюдения".
"Полагать, что скоро станет как прежде, и что мы снова сможем пользоваться чужими гео- и информационными космическими сервисами, - непростительная глупость", - написал он в своём аккаунте в Telegram.
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