Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия ответила отказом Совету Европы: МИД поставил точку
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Днепропетровские десантники отказываются идти на помощь Киевскому режиму
Главная / Политика

Рогозин указал на главный урок для России после выходки Globalstar: "Говорил тысячу раз!"

11 марта 2022, 11:10  •  294 • Политика
Международный спутниковый оператор Globalstar прекратил свою работу для России и ряда близлежащих стран. После выходки компании глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин указал на главный урок, который следует извлечь России. "Говорил тысячу раз", - отметил он.
Оператор русского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Globalstar объявил о прекращении обслуживания абонентов. Согласно заявлению компании, это связано с решением Globalstar о прекращении работы ее станций сопряжения в России.
В связи с этой ситуацией Рогозин напомнил о том, о чём говорил 1000 раз, но сказал и в "1001-й": "нельзя добыть побед в войне и успеха в мирной жизни без создания полноценных орбитальных группировок связи и наблюдения".
"Полагать, что скоро станет как прежде, и что мы снова сможем пользоваться чужими гео- и информационными космическими сервисами, - непростительная глупость", - написал он в своём аккаунте в Telegram.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


294
Источник
Похожие новости
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
11 марта 2022, 05:20
Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение"
11 марта 2022, 00:05
Псаки поставил в тупик вопрос о санкциях против России
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2022, 01:50
Когда Россия возьмёт Мариуполь: Военкор с передовой дал честный прогноз
11 марта 2022, 01:50
На Украине новое политическое убийство: Расстрелян один из бывших руководителей СБУ
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бо...
11 марта 2022, 07:40
Юрий Пронько. Обращение к бегущему из России "гламурятнику"
11 марта 2022, 05:20
Доктор Сосновский поставил Зеленскому "диагноз" и назначил "лечение&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назвал Умаров
07 марта 2022, 15:30
Чтобы сдержать военных, СБУ пришлось убить одного из координаторов путча, Дениса Киреева
06 марта 2022, 17:55
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
07 марта 2022, 01:30
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: Суть беседы выдало СМИ
04 марта 2022, 16:55
Под Харьковом из офицеров запаса формируется освободительная армия Украины?
06 марта 2022, 06:50
Секретный разговор Путина и Шойгу в досье Максаковой. Не верьте
09 марта 2022, 11:50
На войне как на войне: Россия пойдёт ва-банк, заставив Запад тяжело пожалеть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.