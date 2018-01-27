Рогозин: У России есть лекарство от "санкционной чумы" США

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Вице-премьер рассказал, как Москва ответит на новые санкции Вашингтона.

Россия уже разработала пакет мер, которые станут эффективным ответом на новые санкции США. Такое заявление сделал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что новые санкции Вашингтона против российских оборонных предприятий являются полностью незаконными. Такими действиями США пытаются снизить привлекательность для инвесторов ОПК России.

Тем не менее правительство России уже спланировало ряд решений, которые станут эффективным ответом на провокацию Вашингтона. По словам Рогозина, ответные действия Москвы избавят Россию от американской санкционной чумы.

"Мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы", - сказал Рогозин в интервью изданию "Газета.ру".