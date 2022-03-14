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Рогозин сказкой ответил на браваду Илона Маска: "Ты, бесёнок…"
14 марта 2022, 15:40 • 503 • Политика
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил бизнесмену и изобретателю Илону Маску на странную браваду, которую тот устроил в Сети. "Ты, бесёнок, ещё молоденек", - говорится в ответе Рогозина.
Ранее Маск "бросил вызов" президенту России Владимиру Путину. Дерзкое заявление он сделал в Twitter.
"Настоящим я бросаю вызов Владимиру Путину в поединке. На кону стоит Украина", - написал бизнесмен.
На удивление, вскоре ответ Маску последовал. Но не от Владимира Путина, а от Дмитрия Рогозина. Строками русской народной сказки он ответил на дерзкую выходку бизнесмена.
"Ты, бесёнок, ещё молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата", - написал в своём Telegram-канале Рогозин, напомнив о том, что это строчки из сказки Александра Пушкина "Сказка о попе и работнике его Балде".
Фото: Скриншот Telegram/Рогоzин
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