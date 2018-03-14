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Рогозин считает, что США "открывают ящик Пандоры", заявляя о создании космических войск
14 марта 2018, 09:54 • 183 • Политика
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Размещение оружия в космосе может иметь необратимые последствия, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном создании космических войск в качестве полноценного вида вооруженных сил.
"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", - написал Рогозин.
Вице-премьер также напомнил, что договор по космосу 1967 года, подписанный СССР, США и Великобританией, запрещает размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения.
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