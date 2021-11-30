Рогозин резко ответил угрожавшему России генсеку НАТО: "Хамят постоянно"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин резко ответил после угроз генсека НАТО в адрес России.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ранее занимавший пост постпреда России при НАТО, резко отозвался об угрозах генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщал Царьград, ранее генсек НАТО пригрозил России "последствиями" в случае агрессии против Украины. Он также призвал блок показать своё единство, чтобы "России не захотелось напасть на какую-то из стран альянса".

Рогозин назвал такие заявления Столтенберга хамством.

"Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес", - отметил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что "сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России".