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Рогозин резко ответил угрожавшему России генсеку НАТО: "Хамят постоянно"
30 ноября 2021, 02:00 • 68 • Политика
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин резко ответил после угроз генсека НАТО в адрес России.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ранее занимавший пост постпреда России при НАТО, резко отозвался об угрозах генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Как сообщал Царьград, ранее генсек НАТО пригрозил России "последствиями" в случае агрессии против Украины. Он также призвал блок показать своё единство, чтобы "России не захотелось напасть на какую-то из стран альянса".
Рогозин назвал такие заявления Столтенберга хамством.
"Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес", - отметил Рогозин.
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что "сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России".
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