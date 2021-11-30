Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Главная / Политика

Рогозин резко ответил угрожавшему России генсеку НАТО: "Хамят постоянно"

30 ноября 2021, 02:00  •  68 • Политика
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин резко ответил после угроз генсека НАТО в адрес России.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ранее занимавший пост постпреда России при НАТО, резко отозвался об угрозах генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Как сообщал Царьград, ранее генсек НАТО пригрозил России "последствиями" в случае агрессии против Украины. Он также призвал блок показать своё единство, чтобы "России не захотелось напасть на какую-то из стран альянса".
Рогозин назвал такие заявления Столтенберга хамством.
"Когда я в 2008-2011 годах возглавлял в Брюсселе постоянное представительство России при НАТО, ни одному натовскому чиновнику не приходило в голову произносить нечто подобное в наш адрес", - отметил Рогозин.
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что "сейчас же хамят постоянно и приучают других к агрессивному тону и содержанию речей в отношении России".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



68
Источник
Похожие новости
29 ноября 2021, 22:30
Эрдоган и Лукашенко послали сигнал Москве по Донбассу и Зеленскому - эксперт
29 ноября 2021, 22:30
СБУ открыла дело по "госперевороту" гражданами Украины и России
29 ноября 2021, 22:30
Киев испугался сжигать все мосты с Минском
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
29 ноября 2021, 21:55
Россия призвала AUKUS отказаться от ядерных подлодок
30 ноября 2021, 00:15
ОЗХО вновь не устроил ответ по Навальному. Россия выдвинула встречный аргумент
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 00:15
ОЗХО вновь не устроил ответ по Навальному. Россия выдвинула встречный аргумент
30 ноября 2021, 00:15
"ЕС предвзят": Захарова заявила о попытке Брюсселя переиначить Минские согл...
30 ноября 2021, 00:10
«Дела объединены в одно производство»: вологодского пенсионера арестовали по подозрен...
30 ноября 2021, 00:15
Россия так и не избавилась от "застарелой проблемы". В Совбезе озвучили всё...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 ноября 2021, 11:35
"Был любимцем всей страны": Гордон ответил Зеленскому на оскорбление
25 ноября 2021, 00:05
Байден обновил список колоний США: есть неожиданности
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее» вернуться к соблюдению СВПД
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
25 ноября 2021, 00:05
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.