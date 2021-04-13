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Рогозин резко ответил на "забывчивость" США о Гагарине: "Хотя странно"

13 апреля 2021, 00:20  •  103 • В мире
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на поздравление Госдепартамента США, где "забыли" упомянуть о полёте Юрия Гагарина в космос. "Ничего мы от них хорошего давно уже не ждём. Хотя странно", - написал он на странице в Facebook.
В американском внешнеполитическом ведомстве 12 апреля предпочли не вспоминать о полёте Юрия Гагарина в космос. В поздравлении Госдепа с Днём космонавтики не было и намёка на роль нашего космонавта.
На русскоязычной странице в Facebook лишь упомянуто, что празднуется 60 лет со дня полёта первого человека в космос, и что американцы рады техническому прогрессу и международному сотрудничеству. В качестве фона представители США предпочли поставить фото американского астронавта.
Рогозин в телеграм-канале резко отозвался на сей счёт: "Засранцы". Он подчеркнул, что "сверхдержавы так себя не ведут".
А на странице в Facebook он указал, что к такому поведению от США в Роскосмосе отнеслись "привычно". "Ничего мы от них хорошего давно уже не ждём. Хотя странно. Мы об Америке и американцах думали лучше", - написал глава госкорпорации.
Рогозин также задался вопросом, являются ли США партнёрами, если они даже с праздником 60-летней давности поздравить не могут, передаёт ТАСС.

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