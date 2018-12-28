Рогозин рассказал о борьбе с клоунами и "диванными экспертами" в академии Циолковского

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал цель введения кодекса этики в Академии космонавтики имени Циолковского. Руководитель госкорпорации считает, что это избавит страну от "диванных космических экспертов".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, для чего Российская академия космонавтики имени Циолковского создаёт собственный кодекс этики. По мнению руководителя космической госкорпорации, академия решила зачистить ряды от "диванных экспертов".

"Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из "дивизии диванных космических экспертов", - написал Рогозин в Twitter.

Ранее стало известно, что президиум академии принял решение о создании кодекса этики. Одним из пунктов этого кодекса может стать запрет на высказывание некомпетентных мнений в СМИ.