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Рогозин предупредил, где России грозит "серьёзная война"

29 августа 2021, 15:25  •  38 • Политика
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил о возможном риске начала "серьёзной войны". По его мнению, Россия сможет дать "адекватный ответ".
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил о риске милитаризации космоса и заверил в готовности страны отразить военный удар из околоземного пространства.
"Изначально все существующие на сегодняшний день ракетно-космические комплексы создавались как средства доставки ядерного оружия", - напомнил Рогозин. А первая ракета - прообраз "Союза" - создавалась в ОКБ-1 под руководством С.П. Королева как боевая. "Протон-М" также первоначально была боевой. Он отметил, что все разработки для космоса первоначально имеют военный характер.
Мы называем настоящей милитаризацией космоса... размещение на постоянной основе оружия в космосе. Одно дело - межконтинентальные баллистические ракеты (а они есть и у нас, и у США, и у Китая, и у других стран)... Другое - размещение на постоянной основе оружия космического базирования. Мы категорически против этого,
- цитирует "Газета.Ru" слова главы Роскосмоса. Он считает, что с развитием ракетных технологий "серьезная война... начнётся именно в космосе".
Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве,
- заверил Рогозин.
Он также отметил, что именно поэтому возражает против идеи Илона Маска использовать ядерное оружие для терроформирования Марса или в рамках астероидно-кометной безопасности, поскольку это повод вывести ядерное оружие в космос.
Однако на эту угрозу Россия готова дать "адекватный ответ", заметил глава Роскосмоса.

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