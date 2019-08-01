Рогозин познакомил Путина с роботом Федором

- В прошлом году за весь год мы провели пусков столько же, сколько примерно за первое полугодие этого года, - начал свой доклад президенту глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. - Как я вам и докладывал ещё зимой этого года, мы планируем, около 40 пусков у нас будет.

- В Гвианском центре больше пусков, чем на Восточном? - изучил сравнительную таблицу Владимир Путин.

- Да, у нас в следующем году на Восточном будет минимум четыре пуска, а дальше по нарастающей, - подтвердил Рогозин пока не выдающуюся статистику. - Там вся инфраструктура готова. Важно также, что мы уже приступили к подготовке пуска на Международную космическую станцию нового модуля. То есть мы, в отличие от наших партнёров – американцев, европейцев, планируем последовательно в 2020-м, 2021-м и в 2022 году запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент.

Тут глава «Роскосмоса» заявил, что хотел бы показать президенту «еще одну работу».

- Это антропоморфный робот, мы его отправляем в качестве помощника экипажу, - показал Рогозин. - Работа сделана по заказу Фонда перспективных исследований, велась ещё с 2012 года. У нас большие всегда есть риски в космосе в работе экипажа, особенно при выходе на внешний борт станции. На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования фактически аватары. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется «Космический робот», у него сокращенное название «Фёдор», – это расшифровывается, это аббревиатура FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research.

Как предполагается, аппарат будет работать в режиме полного копирования действий космонавта - сначала со станции, потом можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полётами.

- Но будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса, - заявил Рогозин.

Он показал Путину эскиз национального космического центра, согласованного с мэром Москвы.

- Этот эскиз полностью вписывается в нашу проектную документацию на 250 тысяч квадратных метров, - пояснил Рогозин. - Мы соберём 20 тысяч наших работников. Это улица Мясищева, это жилые постройки, которые существуют, это реальная фотография. Вот вырастет одна башня, это центральный инженерный офис «Роскосмоса», и офисы наших предприятий. А за ним будет сам завод Хруничева. Сам завод сохраняется и развивается, мы сейчас вкладываем в него дополнительные средства.

- Землёй не будете торговать? - уточнил Путин.

- Ни в коем случае, - пообещал глава «Роскосмоса»

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН РОБОТ ФЕДОР

С роботом Федором Владимир Путин хорошо знаком. Он был создан на основе «моделей робототехнических устройств» НПО «Андроидная техника» по заказу Роскосмоса. Первый раз его показали президенту в январе 2015 года, потом на полигоне он демонстрировал главе государства, как умеет стрелять сразу с двух рук, и вот теперь готовится к полету в космос.

Магнитогорск, 2016 год. Демонстрация возможностей антропоморфного робота "Федор". Фото Донат Сорокин/ТАСС

Правда, для космонавта Федор великоват: рост 180 см, вес 160 кг. И его предстоит уменьшить. Но главное его предназначение - спасение людей, Федор предназначен для работы на территориях с химическим и радиационным заражением, куда людям просто не сунуться.

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