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Рогозин поставил Киеву ультиматум: "Хочу, чтобы услышали"

09 марта 2022, 10:05  •  35 • Политика
Украинские предприятия бывшей советской ракетно-космической отрасли могут вновь заработать, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Однако это возможно только при одном условии.
Спецоперация России в перспективе создаёт уникальные возможности для восстановления ракетно-космической отрасли на Украине. Рогозин рассказал, что киевский режим загубил эту сферу: за 30 лет сотни специалистов вынуждены были уехать из Украины в Россию, чтобы работать по профессии, а некоторым и вовсе пришлось бросить эту сферу.
Но сейчас есть надежда на возрождение космических предприятий, подчеркнул Рогозин.
Хочу, чтобы меня услышали в Днепропетровске, Харькове, Киеве, других крупных промышленных центрах: шанс на возрождение былой славы и потенциала ваших предприятий есть,
- считает Рогозин.
Но сначала Украина должна освободиться от прозападной, проНАТОвской власти. Россия готова помочь преодолеть технологическую деградацию разрушенного производства. Но Киев должен выполнить одно условие: никогда больше не допускать к власти антирусские силы, которые разрушили Украину, подытожил глава "Роскосмоса".

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