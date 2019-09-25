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Рогозин поблагодарил украинских специалистов после пуска «Союза ФГ»

25 сентября 2019, 19:39  •  52 • Украина
Украинские специалисты, обеспечивавшие работу системы управления ракет-носителей «Союз ФГ», чья эксплуатация завершилась в среду, 25 сентября, 70-м пуском, работали с «Роскосмосом» профессионально. Об этом, как пишет Интерфакс, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
 
© Сергей Мамонтов РИА Новости
 

«Я хотел бы сказать слова благодарности тем, кто эту ракету создавал. Она славно послужила российскому и международному космосу, выводя пилотируемые корабли с международными экипажами в интересах Международной космической станции», — сказал он после пуска ракеты.

Как отметил Рогозин, на пуске «присутствовали также украинские специалисты, которые, несмотря» на проблемы в межгосударственных отношениях, «очень профессионально продолжали сопровождать работу системы управления» на ракете «Союз-ФГ».

«Я бы хотел просто их поблагодарить. Раньше мы были одной семьей, я надеюсь, что когда-нибудь мы снова будем одной семьей», — подчеркнул он.

Ранее с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблём «Союз МС-15». 

На борту корабля находился первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. 

RT вёл прямую трансляцию. 

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