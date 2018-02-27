Рогозин ответил "Новой газете", оскорбившей его "по зову либерального сердца"

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что его "племянник Роман" в 2014 году вошел в Совет директоров стратегического предприятия.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин оценил публикацию "Новой газеты", где в так называемом расследовании журналисты заявили, что "племянник Рогозина" причастен к развалу "военного проекта". На личной странице в социальной сети Facebook вице-премьер напоминает, что у него племянника. И говорит, что серия статей в либеральном издании, возможно, стала чьим-то заказом. Впрочем, вполне вероятно, что материал был написан "по зову либерального сердца", добавляет Рогозин.

- Интересные люди - российские либералы, особенно те, что умеют читать, писать. Но вы хотя бы факты проверяйте, прежде чем что-то публиковать! - говорит вице-премьер.

Далее по пунктам Дмитрий Рогозин объясняет, в чем именно не правы журналисты. Он настаивает, что Роман Рогозин, о котором говорят в "Новой газете", не является его племянником. Да и других племянников у вице-премьера нет. Соответственно, и в советах директоров перечисленных в материале компаний "племянник Рогозина" не состоит.

- В реестр ОПК входит около полутора тысяч предприятий, вполне вероятно, что среди двух миллионов их сотрудников найдутся не только Ивановы, Петровы и Сидоровы, но и обладатели моей фамилии, - отмечает вице-премьер.

Дмитрий Рогозин рассказал, что человек по имени Роман есть среди его дальних родственников. Возможно, о нем рассказывают журналисты? Однако этот Роман всю свою жизнь служит в Вооруженных силах России. А в коммерческих структурах он никогда не работал.

- Короче, изучайте матчасть, прежде чем за перо браться! - резюмирует свой ответ Дмитрий Рогозин.