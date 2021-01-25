Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

Рогозин ответил на исключение России из "лунной" группы анекдотом

25 января 2021, 14:25  •  162 • Политика
В неофициальном Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на новость об исключении России из "лунной" группы старым анекдотом про волка и зайца.
Рогозин отметил, что исключить того из лунной программы, кто никогда в неё не входил, невозможно. Он добавил, что NASA несколько раз присылало "какие-то документы", но Россия неоднократно на это отвечала, что готова участвовать только в тех проектах, которые предполагают равноправие всех участников.
"Как пример приводили принципы, на которых строится работа МКС. Однако то, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участием внешних партнёров", - подчеркнул Рогозин, добавив, что России такое неинтересно.
Он напомнил, что у нас есть своя программа освоения Луны, которая стартует в этом году. И прежде всего, Россия консультируется по ней с КНР. Публикация же о NASA напоминает Рогозину анекдот:
Волк зайцу говорит: "Заяц, приходи завтра в 9 утра, я тебя съем!" Заяц на это отвечает: "Волк, а можно я не приду?" "Можно! Тогда я вычеркиваю тебя из списка!", - заключает волк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 10:45
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 19:20
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
24 января 2021, 15:30
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с палкой устроила своё шоу
19 января 2021, 04:25
У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
20 января 2021, 13:25
В Киеве нашли возможность помириться с Москвой
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.