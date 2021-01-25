Рогозин ответил на исключение России из "лунной" группы анекдотом

Рогозин отметил, что исключить того из лунной программы, кто никогда в неё не входил, невозможно. Он добавил, что NASA несколько раз присылало "какие-то документы", но Россия неоднократно на это отвечала, что готова участвовать только в тех проектах, которые предполагают равноправие всех участников.

"Как пример приводили принципы, на которых строится работа МКС. Однако то, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участием внешних партнёров", - подчеркнул Рогозин, добавив, что России такое неинтересно.

Он напомнил, что у нас есть своя программа освоения Луны, которая стартует в этом году. И прежде всего, Россия консультируется по ней с КНР. Публикация же о NASA напоминает Рогозину анекдот:

Волк зайцу говорит: "Заяц, приходи завтра в 9 утра, я тебя съем!" Заяц на это отвечает: "Волк, а можно я не приду?" "Можно! Тогда я вычеркиваю тебя из списка!", - заключает волк.