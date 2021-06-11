Рогозин назвал главе NASA единственный путь сотрудничества с Россией

Глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон высказал надежду на сотрудничество с Россией. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что Москва не против, но есть единственный для этого путь - отмена санкций.

Ранее в интервью газете Politico глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон высоко отозвался об отношениях между Россией и США в космической отрасли, назвав их уникальными и независящими "от того, какое у нас соперничество на Земле".

Он также высказал надежду на то, что и дальше между США и Россией удастся сохранить мирное сотрудничество.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отреагировал у себя в авторском Telegram-канале на слова коллеги из NASA, отметив, что "и мы не против сотрудничества". Но указал Нельсону единственный возможный путь к этому: "Отмена санкций против предприятий "Роскосмоса".