Роджерс: США потеряли влияние на Россию - на русских осталось жаловаться только в "Спортлото"

Политолог Александр Роджерс считает, что США потеряли влияние на Россию, и теперь на русских осталось жаловаться лишь в "Спортлото". Именно поэтому, отмечает эксперт, американцы так добивались переговоров президентов - Джо Байдена и Владимира Путина.

Роджерс отмечает, что американцам эти переговоры однозначно гораздо нужнее, чем русским, поскольку Россия - не расколотая страна, в которой Капитолий спустя почти полгода после выборов до сих пор охраняют несколько тысяч вооружённых нацгвардейцев.

Байден, по словам политолога, не был ни гениальным стратегом, ни выдающимся дипломатом даже несколько десятков лет назад, в свои "лучшие дни". И если говорить о том, чего же в глобальном смысле сейчас американцы хотят от русских, то политолог делает несколько ироничных предположений.

"Подчинитесь нам, откажитесь от суверенитета"? А то что? Мы напишем в "Спортлото"? Или "Заключите стратегический союз с нами против Китая"? А зачем это Москве? Кнут и пряник. Где они? В чём заключается кнут? И какой у Вашингтона есть пряник? И есть ли они вообще?" - задаётся вопросами эксперт.

Он убеждён, что все гадости, которые могли, американцы уже давно России сделали, а те, что остались, уже не ударят по нашей стране. Попытки грозить русским военным способом у США уже нет. Да и других способов тоже.

"Поэтому не будет никакой реальной дипломатии со Штатами, разгрузки, перезагрузки, разрядки и прочих имитаций дружелюбия. Мы будем тянуть время, США продолжат тонуть, ЕС продолжит разваливаться", - резюмирует эксперт.