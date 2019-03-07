Родственников Мадуро "отправили" на Кубу, где их ждут 8 тонн золота: В испанских соцсетях множатся невероятные слухи

Самого Мадуро, напомним, тоже "отправляли" было на Кубу, пока президент не нашёлся в самой Венесуэле. После такого фиаско сплетники, впрочем, не остановились и решили отправить на Остров свободы его родственников.

Так разлетелся слух, что, мол, как минимум 20 членов семьи Мадуро разной степени родства летят на Кубу на частном самолёте. Местная пресса называет даже город на северо-востоке острова, где якобы планируют пережидать неспокойные времена родственники президента. Последние якобы предвидят самые худшие последствия для себя и очень напуганы.

Дальше - больше: в соцсетях выдвинули совсем уж фантастическую теорию. Со ссылкой на известного перуанского тележурналиста Хайме Бейли некоторые пользователи распространяют информацию, что якобы сын президента Николасито Мадуро-младший, уже перебрался на Кубу. Да не один - в доме, где он находится, якобы хранится 8 тонн золота.