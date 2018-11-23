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Родственники жертв рейса MH17 подали против России иск в ЕСПЧ

23 ноября 2018, 23:24  •  74 • В мире
Заявителями в ЕСПЧ выступили члены семей 55 погибших в результате крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом. Родственники обвиняют Россию в уничтожении самолета и препятствовании дальнейшего расследования.
Адвокат группы заявителей Вейру Мева сказала, что российская сторона якобы не передала важную информацию следственной группе. Во всяком случае именно так считают родные 55 семей голландцев, пояснил он.
Кроме того, заметил юрист, Россия «предоставила аргументы, которые впоследствии не подтвердились».
Иск со стороны родственников жертв авиакатастрофы подан в пятницу, 23 ноября. Как пояснил представитель защиты интересов голландцев, именно сейчас истекает шесть месяцев с того момента, как следственная группа представила доказательства якобы имеющей место причастности российской стороны к катастрофе.
Мева пояснил, что до обращения в ЕСПЧ, согласно законам, должны быть использованы все национальные механизмы. Не исключено, что рассмотрение процесса может занять до семи лет, добавил он, передает ТАСС.
«Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находилось 298 человек. Все они погибли.

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