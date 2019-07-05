|
Родственники Цемаха подтвердили его похищение спецслужбами Украины
05 июля 2019, 11:39 • 75 • Украина
Родственники экс-командира ПВО подконтрольного самопровозглашённой Донецкой народной республике города Снежного Владимира Цемаха подтвердили факт его похищения спецслужбами Украины.
РИА Новости
«Его похитили 27 июня из дома. Я пришла после работы, увидела следы борьбы: все покупки, которые он должен был сделать на рынке, валялись по квартире, валялась окровавленное полотенце, следы крови на пороге, его мобильный телефон, ключи от машины, портмоне», — рассказала РИА Новости Ирина Цемах, жена похищенного.
Она добавила, что с ней связался адвокат её мужа. По словам защитника, Цемах был задержан СБУ по подозрению в участии в террористической организации.
Ранее «Украинские новости» со ссылкой на адвоката Романа Гонтарева сообщили, что на Украине суд арестовал Владимира Цемаха. Он будет находиться под стражей 60 суток.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июля 2019, 02:39
|
01 июля 2019, 13:24
|
05 июля 2019, 05:24
|
30 июня 2019, 08:24
|
04 июля 2019, 06:39
|
30 июня 2019, 11:24
|
01 июля 2019, 07:09