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Родственники Порошенко и Климкина голосовали за присоединение Крыма к России - СМИ
18 декабря 2018, 08:24 • 88 • Политика
Оказалось, что родственник главы украинского МИД награждён медалью "За возвращение Крыма" и в данный момент проживает на полуострове, сообщают СМИ. Есть информация о том, что в 2014 году родственники Петра Порошенко и Павла Климкина голосовали за присоединение Крыма к России.
Стало известно, что в украинских СМИ прошла информация, мол, нашли родственников в России у главы Незалежной Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Как передает Strana.ua, жена сына украинского лидера Алексея — Юлия — до замужества имела гражданство России. Она была прописана вместе со своими родителями в Санкт-Петербурге. Более того, журналисты уверяют, что дядя и тётя Юлии Порошенко живут в Крыму. И на референдуме отдавали свой голос за присоединение к России.
Что касается главы украинского МИД, то его вторая супруга Марина Михайленко, которая в настоящее время работает в администрации президента, дочь советского генерал-майора в отставке, который в 2014 году был награждён медалью "За возвращение Крыма". Сейчас он, кстати, живёт на полуострове.
Впрочем, официальных комментариев относительно данной информации пока нет.
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