Родственникам Магнитского - 34 тысячи евро компенсации: Но его арест не противоречит Конвенции по правам человека - ЕСПЧ

Стало известно о том, что Страсбургский суд по правам человека отклонил жалобу родственников аудитора инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на "произвольный характер лишения его свободы". Информацию об этом сегодня, 27 августа, сообщает российский Минюст.

Напомним, что смерть Магнитского в московском СИЗО 10 лет назад вызвала международный резонанс.

"Европейский суд признал явную необоснованность жалобы на произвольный характер лишения Магнитского свободы, - говорится в сообщении. – Суд признал, что его задержание и заключение под стражу <…> соответствовали всем требованиям".

Более того, ЕСПЧ постановил выплатить родственникам свыше тридцати тысяч евро. В итоге цена моральной компенсации – 34 тыс. евро.

Решение Страсбургского суда еще не вступило в силу, и Минюст планирует решить вопрос его обжалования в Большой палате ЕСПЧ "в течение установленного трехмесячного срока".