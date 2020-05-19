Родственник Ющенко живьем закопал односельчанина за кражу уздечки • 51 • Украина

Виктор Ющенко, организатор и идеолог первого в Украине оранжевого майдана, оказался причастен к громкому скандалу, связанному с именем его жены: американской гражданки Кэтрин-Клэр Чумаченко. Известный блогер и историк Мирослава Бердник опубликовала документы, из которых следует, что дед Катерины Чумаченко был убийцей и стукачом.



Впрочем, чему удивляться? Ведь и папа Ющенко пристрастился в немецких концлагерях к хорошему кофе – об этом в интервью рассказывал брат третьего президента, Петр. Так что Ющенко и Чумаченко, что называется, «нашли друг друга». Поэтому у четы была навязчивая идея, подогреваемая Западом, переписать историю так, чтобы кулак-убийца превратился в «жертву Советов», а лагерный капо – в борца с нацизмом. Напомним, что именно при Ющенко началось переписывание учебников истории, героизация бандеровщины и запущен процесс примирения ветеранов Великой отечественной с вояками УПА. Однако, идейным вдохновителем декоммунизации стала именно жена Ющенко. Ее индивидуальным коньком стали патриотические достижения по восстановлению исторической памяти, особенно «Голодомора 30-х годов» и «геноцида украинского свободолюбивого народа» на Украине, организованного советской властью. Кстати, судить Сталина украинским судом – тоже идея Кэтрин-Клэр. Сейчас политтехнологи назвали бы такой ход отвлечением внимание на негодный объект. И ведь было от чего отвлекать!



Из обнародованных документов видно, что дед Катерины Чумаченко - вовсе не жертва советской власти на ниве раскулачивания. Андрей Чумаченко был осужден судом по статье уголовной - за убийство с особой жестокостью: живьем закопал односельчанина. Свидетели в один голос утверждали, что братья Яков и Андрей Чумаченко как-то раз раскричались, мол, бедняк Дмитрий Перепелица украл у них уздечку.



Так это было или нет – никто не знает. Но братья призывали всех хуторян немедленно расправиться с вором. Соседи крестьяне в этом участвовать отказались. Тогда братья сами стали избивать Перепелицу. А когда умаялись – еще живого закопали в землю. «В то время братья Чумаченко Яков и Андрей побили гр-на Перепелицу Михаила, а потом живьем закопали в землю», – показал на допросе Алексей Коновалов. То же самое подтвердили и другие хуторяне: Федор Вразовский, Владимир Колесник, Яков Трубчанинов.



В наше время такое квалифицируется как умышленное убийство совершенное с особой жестокостью (п.4 ч.2 ст. 115) и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненным лишением свободы. Однако, убийцу приговорили к трем годам лагерных работ. Там дед Катерины Чумаченко «раскаялся» и начал писать доносы на служащих сельсовета, которые, по его мнению, проворачивали махинации с земельными наделами (по-нашему – коррупционеры). А через год, по причине пошатнувшегося здоровья, Чумаченко начал писать прошения о досрочном помиловании. Его жалобы были услышаны, и дедушка супруги будущего президента Украины был освобожден, вернулся в родное село и даже вступил в колхоз. Правда, через три года его нашли повешенным – было это самоубийство или месть односельчан, так и не установили.



Зато, по заказу семейства Ющенко свет увидела книга учителя истории Богуславской школы Александра Исаева «Бореевщина в годы голодомора», где описываются сильно подкорректированные факты биографии Андрея Чумаченко, который из убийцы и укрывателя зерна превратился в символ «украинского трудолюбия, непоколебимого достоинства, веры в справедливость, непринятия зла, основу украинского менталитета».



Именно за такое восстановление исторической правды Президент Ющенко своим указом № 984 от 30.11.2009 года присвоил писателю-«фантасту» Исаеву почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» . Что само по себе престижно и вдобавок немалая надбавка к зарплате и пенсии «заслуженному работнику образования». Очень похоже на взятку или благодарность…

Виктор Ющенко, организатор и идеолог первого в Украине оранжевого майдана, оказался причастен к громкому скандалу, связанному с именем его жены: американской гражданки Кэтрин-Клэр Чумаченко. Известный блогер и историк Мирослава Бердник опубликовала документы, из которых следует, что дед Катерины Чумаченко был убийцей и стукачом.Впрочем, чему удивляться? Ведь и папа Ющенко пристрастился в немецких концлагерях к хорошему кофе – об этом в интервью рассказывал брат третьего президента, Петр. Так что Ющенко и Чумаченко, что называется, «нашли друг друга». Поэтому у четы была навязчивая идея, подогреваемая Западом, переписать историю так, чтобы кулак-убийца превратился в «жертву Советов», а лагерный капо – в борца с нацизмом. Напомним, что именно при Ющенко началось переписывание учебников истории, героизация бандеровщины и запущен процесс примирения ветеранов Великой отечественной с вояками УПА. Однако, идейным вдохновителем декоммунизации стала именно жена Ющенко. Ее индивидуальным коньком стали патриотические достижения по восстановлению исторической памяти, особенно «Голодомора 30-х годов» и «геноцида украинского свободолюбивого народа» на Украине, организованного советской властью. Кстати, судить Сталина украинским судом – тоже идея Кэтрин-Клэр. Сейчас политтехнологи назвали бы такой ход отвлечением внимание на негодный объект. И ведь было от чего отвлекать!Из обнародованных документов видно, что дед Катерины Чумаченко - вовсе не жертва советской власти на ниве раскулачивания. Андрей Чумаченко был осужден судом по статье уголовной - за убийство с особой жестокостью: живьем закопал односельчанина. Свидетели в один голос утверждали, что братья Яков и Андрей Чумаченко как-то раз раскричались, мол, бедняк Дмитрий Перепелица украл у них уздечку.Так это было или нет – никто не знает. Но братья призывали всех хуторян немедленно расправиться с вором. Соседи крестьяне в этом участвовать отказались. Тогда братья сами стали избивать Перепелицу. А когда умаялись – еще живого закопали в землю. «В то время братья Чумаченко Яков и Андрей побили гр-на Перепелицу Михаила, а потом живьем закопали в землю», – показал на допросе Алексей Коновалов. То же самое подтвердили и другие хуторяне: Федор Вразовский, Владимир Колесник, Яков Трубчанинов.В наше время такое квалифицируется как умышленное убийство совершенное с особой жестокостью (п.4 ч.2 ст. 115) и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненным лишением свободы. Однако, убийцу приговорили к трем годам лагерных работ. Там дед Катерины Чумаченко «раскаялся» и начал писать доносы на служащих сельсовета, которые, по его мнению, проворачивали махинации с земельными наделами (по-нашему – коррупционеры). А через год, по причине пошатнувшегося здоровья, Чумаченко начал писать прошения о досрочном помиловании. Его жалобы были услышаны, и дедушка супруги будущего президента Украины был освобожден, вернулся в родное село и даже вступил в колхоз. Правда, через три года его нашли повешенным – было это самоубийство или месть односельчан, так и не установили.Зато, по заказу семейства Ющенко свет увидела книга учителя истории Богуславской школы Александра Исаева «Бореевщина в годы голодомора», где описываются сильно подкорректированные факты биографии Андрея Чумаченко, который из убийцы и укрывателя зерна превратился в символ «украинского трудолюбия, непоколебимого достоинства, веры в справедливость, непринятия зла, основу украинского менталитета».Именно за такое восстановление исторической правды Президент Ющенко своим указом № 984 от 30.11.2009 года присвоил писателю-«фантасту» Исаеву почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» . Что само по себе престижно и вдобавок немалая надбавка к зарплате и пенсии «заслуженному работнику образования». Очень похоже на взятку или благодарность… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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