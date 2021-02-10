«Родоначальник целого семейства силовых установок»: как двигатель ПД-14 может повлиять на развитие российской авиации

Государственная корпорация «Ростех» прошла сертификацию Росавиации и теперь может начать серийный выпуск двигателей ПД-14 для российского пассажирского самолёта МС-21. Об этом сообщается на сайте компании. Ранее двигатель также получил дополнительный сертификат, который свидетельствует о том, что ПД-14 соответствует новым требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по выбросам вредных веществ. ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель, разработанный в России после распада СССР. По словам экспертов, его создание стало важной вехой на пути к возрождению российской гражданской авиации.

Госкорпорация «Ростех» получила сертификат Росавиации на серийный выпуск двигателей ПД-14 для российского пассажирского самолёта МС-21. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Сертификат одобрения производственной организации даёт право на серийное производство новейших авиационных маршевых двигателей ПД-14 и поставку их заказчикам для установки на серийные самолёты МС-21. Документ Росавиации выдан предприятию «ОДК-Пермские моторы» Объединённой двигателестроительной корпорации», — говорится на сайте корпорации.

Как сообщает «Ростех», сертификация проходила в два этапа. В ходе первого комиссия, состоящая из представителей Росавиации и Авиационного регистра РФ, анализировала систему менеджмента качества на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил. На втором этапе специалисты проверяли «технологические процессы изготовления, сборки и испытаний авиационных двигателей».

В рамках сертификации производства также состоялись квалификационные испытания одного из новых двигателей ПД-14, в ходе которых было подтверждено соответствие его технических характеристик конструкторской документации.

По словам индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2021 году планируется выпустить несколько новых ПД-14.

«ПД-14 стал родоначальником целого семейства отечественных силовых установок, в которых применяются самые современные технологии и материалы. Полученный сертификат даёт возможность приступить к серийному производству этих двигателей. В 2021 году планируется произвести несколько новых ПД-14, которые будут использованы для резерва при лётных испытаниях нового самолёта МС-21-310», — сказал он.

Днём ранее «Ростех» сообщил, что конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию), которое разрабатывало ПД-14, «получило дополнение к сертификату типа двигателя ПД-14 образца 2020 года». Оно подтвердило, что российский агрегат полностью удовлетворяет требованиям ИКАО по выбросам вредных веществ.

Дополнительная сертификация потребовалась из-за появления в январе 2020 года нового международного стандарта, в котором были изменены нормы дымности и эмиссии нелетучих частиц.

«Дополнение к сертификату типа двигателя ПД-14 — важный этап для развития всей российской авиационной отрасли, — отметил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин. — Самолёты МС-21-310 с двигателями ПД-14 получат возможность выполнять международные рейсы. Второй важный момент заключается в том, что Россия теперь сможет поставлять на международный рынок воздушные суда с двигателями, произведёнными ОДК».

В «Ростехе» также сообщили, что ПД-14 имеет «запас по показателям массовой концентрации нелетучих частиц и готов к будущим изменениям стандартов». Так, известно, что уже с 1 января 2023 года войдут в силу новые, более жёсткие нормы эмиссии нелетучих частиц. По ним ПД-14 имеет запас 85%.

«Безусловная победа»

Как отмечают эксперты, проект создания двигателя ПД-14 стал знаковым для отечественной промышленности. В первую очередь потому, что это первый турбовентиляторный двигатель, созданный в РФ после распада СССР.

Техническое задание на его создание специалисты «ОДК-Авиадвигатель» получили в 2007 году. Через пять лет состоялся первый запуск двигателя-демонстратора. Ещё через три года, в 2015-м, стартовали испытания двигателя на крыле летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

В 2018 году агрегат получил сертификат типа Росавиации — это основной документ, подтверждающий соответствие авиатехники нормам лётной годности.

Стоит отметить, что внимание этому проекту в России уделяется на самом высоком уровне. Осенью 2015 года президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил осмотрел новый российский двигатель ПД-14. В тот же день на заседании Госсовета он поздравил с успехом разработчиков аппарата.

«Хочу поздравить генерального конструктора и всех ваших коллег, творческий коллектив с безусловной победой за почти тридцатилетнюю историю нашего двигателестроения. Такого события, которое мы имеем сегодня, не было, если сказать поточнее, 29 лет», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин осматривает двигатели ПД-14

РИА Новости

© Алексей Никольский

Планируется, что ПД-14 будет устанавливаться на российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21. Его создание сейчас также находится на завершающем этапе. 15 декабря 2020 года состоялся первый полёт этого лайнера с установленными двигателями ПД-14. Полётное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолёта, а также функционирования его систем.

Планируется, что заказчики смогут выбирать, с каким двигателем приобретать самолёт: с российским ПД-14 или американским PW 1000G. При этом известно, что отечественный двигатель будет на 15% более экономно расходовать топливо, нежели его ближайшие зарубежные аналоги.

Также, как сообщает «Ростех», «эксплуатационные расходы ПД-14 будут ниже на 14—17%, чем у существующих аналогичных двигателей, а стоимость жизненного цикла ниже на 15—20%».

«Задел для более мощного двигателя»

Как отмечают эксперты, успешная сертификация ПД-14 является важным событием для российской авиационной индустрии.

«Примечательно, что новость о сертификации появилась в День работника гражданской авиации, который отмечается 9 февраля. Это своеобразный праздничный подарок от «Ростеха». Для нашей авиационной промышленности, да и для экономики в целом, это очень важное событие», — сказал в беседе с RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Попов также назвал крайне важным тот факт, что двигатель соответствует всем нормам ИКАО, имея при этом «запас прочности» на случай ужесточения международных стандартов.

«Сегодня невозможно работать на авиационном рынке, если вы не соответствуете требованиям ИКАО. В своё время именно из-за этого нам пришлось отказаться от Ту-154 — по шумам и эмиссии выхлопных газов нормы ужесточились, и мы в них не укладывались», — пояснил аналитик.

МС-21 с российскими двигателями ПД-14

РИА Новости

© Максим Блинов

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов.

«Получение сертификата ИКАО — это важный этап, который позволяет эти двигатели продавать на экспорт. ПД-14 соответствует лучшим стандартам по выбросам и шумам, с чем в своё время у нас была большая проблема. Например, Ил-86 — хороший и надёжный самолёт, но его нам пришлось снимать с международных перевозок, потому что двигатели не соответствовали по шумам и отчасти по выхлопам тогдашним стандартам», — сказал он в беседе с RT.

Кнутов также отметил, что успешная реализация проекта ПД-14 сделает возможным создание целой линейки двигателей. Над некоторыми из таких агрегатов работы уже идут.

«Это задел для более мощного двигателя. Если с ПД-14 всё получится, то в дальнейшем на его базе могут создаваться более мощные установки для более крупных лайнеров. В частности, для российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929. Так что это очень важная разработка, которая имеет принципиальное значение для прорыва в создании тяжёлых дальнемагистральных самолётов», — заявил эксперт.

По словам Владимира Попова, ПД-14 является для российского двигателестроения «установкой нового поколения», при создании которой было использовано много новых разработок. Эксперт отметил, что важность таких проектов трудно переоценить, когда Россия вынуждена жить в условиях западных санкций.

«ПД-14 будут очень востребованы у нас, поскольку мы находимся под различными видами санкций и в обозримой перспективе явно от них не избавимся. Поэтому нам надо развивать собственную авиационную промышленность и гражданскую авиацию в целом», — сказал аналитик.

Попов подчеркнул, что от реализации таких проектов, как ПД-14 и МС-21, зависит транспортная безопасность России.

«Это независимость транспортной системы государства. Мы потихоньку сможем отказываться от использования самолётов Boeing и Airbus, полагаясь главным образом на свои силы, как это было во времена Советского Союза. У нас для этого всё есть: технологические возможности, инженерно-конструкторские кадры и производственные мощности. Однако стоит признать, что для достижения намеченных целей предстоит ещё очень многое сделать», — заключил аналитик.