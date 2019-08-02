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Родом из Сибири: Страшный собачий рак по миру "развезли" мореплаватели - ученые

02 августа 2019, 02:54  •  23 • В мире
Страшный собачий рак, который является заразным, по миру "развезли" древние мореплаватели – к таким выводам пришли ученые из Кембриджского университета. При этом, исследовав геном раковых клеток, они пришли к выводу – мутация родом из Сибири.
Грозное заболевание инфекционный рак CTVT около шести тысяч лет появился из-за мутации в организме собаки на территории современной Сибири. В теле пса, похожего на нынешнюю лайку, переродились иммунные клетки, положив начало вспышке страшной болезни. Все это выяснили ученые из Кембриджа в Великобритании.
Как передает издание Science, также исследователи пришли к выводу, что по миру инфекция расползлась около 2 тысяч лет назад. Все из-за того, что примерно в то же время люди начали строить корабли и осваивать дальние земли. С собой брали и собак – переносчиков болезни.
При этом псы успели заразить и других животных. Заразный рак сумел мутировать и инфицировать и другие виды животных - к примеру, печально известная эпидемия среди тасманийских дьяволов или широко распространенный в Атлантике рак моллюсков это тоже его разновидности.

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