Родом из Сибири: Страшный собачий рак по миру "развезли" мореплаватели - ученые

Грозное заболевание инфекционный рак CTVT около шести тысяч лет появился из-за мутации в организме собаки на территории современной Сибири. В теле пса, похожего на нынешнюю лайку, переродились иммунные клетки, положив начало вспышке страшной болезни. Все это выяснили ученые из Кембриджа в Великобритании.

Как передает издание Science, также исследователи пришли к выводу, что по миру инфекция расползлась около 2 тысяч лет назад. Все из-за того, что примерно в то же время люди начали строить корабли и осваивать дальние земли. С собой брали и собак – переносчиков болезни.

При этом псы успели заразить и других животных. Заразный рак сумел мутировать и инфицировать и другие виды животных - к примеру, печально известная эпидемия среди тасманийских дьяволов или широко распространенный в Атлантике рак моллюсков это тоже его разновидности.