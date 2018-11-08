Родом из семидесятых: зачем США испытывают устаревшие ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы США провели очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Как сообщают американские военные, ракета, произведённая ещё в 1970-х годах, успешно поразила цель в Тихом океане. Предыдущий пуск завершился неудачей. По словам экспертов, необходимость постоянной модернизации этих ракет и их «преклонный» возраст заставляют Пентагон проводить регулярные испытания. Впрочем, у нынешнего пуска может быть и политический подтекст, считают аналитики.

С базы Ванденберг в Калифорнии 7 ноября была запущена межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III. Изделие американского военпрома, по сообщению ВВС США, успешно поразило цель в Тихом океане. По информации, распространённой американскими военными, целью испытаний была проверка точности и надёжности систем ракеты, и это «не связано с какими-либо реальными событиями в мире».

Это уже четвёртое испытание ракеты Minuteman III в текущем году. Предыдущие прошли в апреле, мае и июле. Последний раз боевая проверка ракеты была неудачной, и её пришлось взорвать во время полёта.

«Старики» в шахтах

Ракеты Minuteman III были приняты на вооружение американских ВВС в 1970 году. В настоящее время это единственный тип межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования в США.

400 ракет размещены в шахтах по всей территории Соединённых Штатов и, согласно опубликованной в феврале текущего года ядерной доктрине США (Nuclear Posture Review), рассматриваются командованием как наиболее оперативная часть ядерной триады. В случае начала ядерной войны у их расчётов должно возникнуть меньше всего проблем при связи с командованием.

В годы холодной войны Minuteman III специально разрабатывали для того, чтобы они могли достичь самых удалённых от США уголков Советского Союза, включая регионы Центральной Азии. Дальность полёта — 13 тыс. км. Изначально ракеты несли по три боеголовки мощностью 300 кт каждая, но в 2014 году их заменили одной.

Minuteman III являются одними из самых старых межконтинентальных баллистических ракет, которые стоят сегодня на вооружении стран. В августе 2018 года Пентагон отметил 50-летие первого тестового запуска этой ракеты.

Учитывая, что их производство было прекращено ещё в 1977 году, сейчас арсеналу наземных межконтинентальных баллистических ракет США уже больше 40 лет. За это время ракеты подверглись многочисленной модернизации, ведь изначально они были рассчитаны на срок службы в 10 лет.

Minuteman III в шахте

AFP

© HO / US AIR FORCE

Меняли всё — от устройств навигации и контроля до элементов двигателей. Естественно, каждое новое изменение требовало проверок и испытаний. Из-за этого, а также из-за необходимости постоянно контролировать состояние стареющих ракет такие тесты превратились для ВВС США в рутину.

«Данные испытания проводят с целью определить, как долго сможет прослужить эта ракета», — отметил в интервью RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Перспективы модернизации

Ядерная доктрина США предусматривает, что Minuteman III будут стоять на вооружении Пентагона ещё более 10 лет, вплоть до 2030 года. Однако уже сегодня остро встал вопрос их замены новым вооружением. В Минобороны США признают, что системы ПВО и ПРО вероятных противников представляют для «старичков» серьёзную угрозу.

Разлад в Европе: Брюссель готовится наложить санкции на Италию «К тому времени (к 2030 году. — RT) срок эксплуатации баллистических ракет Minuteman III достигнет 60 лет, они станут самыми старыми в мире, и дальнейшее его продление будет невозможным. Кроме того, данные ракеты будут терять способность преодолевать новые системы (противоракетной. — RT) обороны противника», — отмечается в стратегическом документе Пентагона.

Администрация Дональда Трампа выступила в поддержку замены устаревших Minuteman III новыми межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования. Однако пока проект находится в стадии разработки.

Дизайн новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования от Boeing

© boeing.com

В августе 2017-го ВВС США поручили компаниям Boeing и Northrop Grumman к осени 2020 года представить прототипы новых ракет. Двум оборонным гигантам на эти цели выделили по $350 млн.

Однако, как отмечает издание The Military, победа оппонентов Трампа из Демократической партии США на промежуточных выборах в нижнюю палату конгресса может существенно замедлить темпы создания новой ракеты.

Так, по информации издания, наиболее вероятный будущий председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам — конгрессмен Адам Смит считает, что у США ядерного оружия и так больше, чем нужно, и страна тратит на него слишком много денег.

«Между обеими партиями до сих пор сохранялся хрупкий консенсус в пользу выделения дополнительных средств на совершенствование ядерного арсенала США. По крайней мере, так было при Бараке Обаме. Однако ядерная доктрина Трампа и результаты вчерашних выборов ставят судьбу этого консенсуса под угрозу», — заявил The Military Кингстон Райф, директор по вопросам политики в области разоружения и уменьшения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями.

В свою очередь, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с RT отметил, что демократы вряд ли остановят процесс модернизации стратегических ядерных сил США.

«Они, может, и будут вставлять Трампу палки в колёса, но это не значит, что они не будут продвигать концепцию стратегического ядерного превосходства», — считает эксперт.

Ракетный парк

Как отмечают эксперты, пока испытания ракет Minuteman III не представляют серьёзной угрозы для России. Отечественный атомный арсенал куда мощнее и новее американских аналогов, особенно если речь идёт о ракетах наземного базирования.

Российская наземная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования Р-36М2 «Воевода» считается самой смертоносной межконтинентальной ракетой в мире (10 боевых блоков по 750 кт). Она превосходит Minuteman III и по дальности, так как способна поражать цели на расстоянии 16 тыс. км.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода»

РИА Новости

© Минобороны России

Схожая с Minuteman III ракета УР-100Н с дальностью 10 тыс. км по мощности также превосходит американскую (до 1 мт). Помимо этого у России, в отличие от США, есть ещё подвижные комплексы, несущие ракеты «Тополь-М» и «Ярс». Все они новее американских аналогов.

«Средний возраст «Воеводы» — 25 лет, она новее Minuteman III. Если говорить про «Тополь» и «Ярс», то у них средний возраст составляет 10—12 лет. В целом у нас ракетный парк новее, чем у американцев», — отметил Леонков.

Кроме того, подчеркнул эксперт, единственная по-настоящему новая американская межконтинентальная баллистическая ракета — это Trident II (D5) морского базирования, поступившая на вооружение в 1990-е. Аналогичные российские Р-29 «Синева» и Р-30 «Булава» были выпущены в 2000-х.

Эксперт также отметил: что пока в США только разрабатывают дизайн для замены Minuteman III, в России уже идут успешные испытания новой ракеты «Сармат».

«У нас поступает на вооружение ракета РС-28 «Сармат», которая заменит «Воеводу» и по своим характеристикам превосходит её, — заявил Леонков. — Особенность РС-28 заключается в том, что её боеголовки совершают полёт по технологии управляемого гиперзвука, то есть перехватить их средствами ПВО невозможно».

Политический сигнал

По мнению Андрея Кошкина, испытания американской межконтинентальной баллистической ракеты имеет и политический подтекст.

«Скорее всего, это связано с противоречиями в отношениях между США, Россией и Китаем», — отмечает Кошкин.

По словам эксперта, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года усиливает международную напряжённость. В этих условиях Вашингтон стремится «показать, что у США есть порох в пороховницах и они готовы на всё, вплоть до применения ядерного оружия».

Дополнительный фактор, заставляющий США демонстрировать силу, — осознание своего отставания от России в ракетно-ядерной области. В июле российское Минобороны сообщило об успешных испытаниях ракетных комплексов «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», морской системы «Посейдон», крылатой ракеты «Буревестник» и лазерного комплекса «Пересвет». Ранее в ходе мартовского Послания Федеральному собранию эту технику представил российский президент Владимир Путин.

«Возможно, Соединённые Штаты пытаются произвести эффект путём запуска Minuteman III, чтобы показать, что, несмотря на отсутствие передовых образцов вооружений, потенциал у них всё ещё очень большой», — отмечает Кошкин.

В то же время, по мнению эксперта, в ближайшее время Штаты не смогут сравниться с нашей страной.