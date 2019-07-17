В Нидерландах второй день проводятся акции поминовения жертв крушения "Боинга" рейса MH17 на Украине. В Нидерландах, в которых погибло 193 гражданина, поминовения начались 16 июля, когда члены семьи 15 погибших собрались в городе Хилверсюм для бдения. Его возглавил священник, который выращивает подсолнухи из семян, привезенных из восточной Украины, где был сбит самолет.

По всей видимости, в глазах родных этот подсолнух более весом, чем реальная причина, что же произошло в тот роковой день с самолетом. Накануне в Нидерландах также состоялась конференция по катастрофе MH17, а в Вашингтоне – круглый стол.

Некоторые из родных жертв крушения по-прежнему винят Россию и требуют от нее взять ответственность за произошедшее.

Масла в пламя скорби родных подливает и украинская сторона, которая в пятую годовщину крушения делает вбросы о неких "ценном свидетеле", который будто понес наказание за случившееся.

В иностранной прессе также упоминают о четырех подозреваемых, которые, по версии международного следствия, причастны к авиакатастрофе. К тому же СМИ ранее распространили сообщение Совета Европы, который призвал Россию взять ответственность за ЧП.

Примечательно, что Малайзия ранее официально подчеркнула, что сомневается в выводах международной следственного группы о причастности России к ЧП. Но даже после этого западная пресса предпочитает навязывать свою правду.