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Родные жертв трагедии MH17 променяли правду о крушении на слова священника с украинским подсолнухом

17 июля 2019, 22:54  •  61 • В мире
В Нидерландах родные семьи 15 жертв крушения MH17 провели памятную акцию в Хилверсюме родственники собрались, чтобы почти память погибших в этой трагедии, случившейся пять лет назад на Украине. Бдение возглавлял священник, который выращивает подсолнухи из семян, привезенных из восточной Украины, где был сбит самолет. Некоторые из родственников поддерживают версию международного следствия о причастности России к трагедии, при этом они закрывают глаза на хайп и вбросы, устраиваемые Украиной на трагедии.
В Нидерландах второй день проводятся акции поминовения жертв крушения "Боинга" рейса MH17 на Украине. В Нидерландах, в которых погибло 193 гражданина, поминовения начались 16 июля, когда члены семьи 15 погибших собрались в городе Хилверсюм для бдения. Его возглавил священник, который выращивает подсолнухи из семян, привезенных из восточной Украины, где был сбит самолет.
По всей видимости, в глазах родных этот подсолнух более весом, чем реальная причина, что же произошло в тот роковой день с самолетом. Накануне в Нидерландах также состоялась конференция по катастрофе MH17, а в Вашингтоне – круглый стол.
Некоторые из родных жертв крушения по-прежнему винят Россию и требуют от нее взять ответственность за произошедшее.
Масла в пламя скорби родных подливает и украинская сторона, которая в пятую годовщину крушения делает вбросы о неких "ценном свидетеле", который будто понес наказание за случившееся.
В иностранной прессе также упоминают о четырех подозреваемых, которые, по версии международного следствия, причастны к авиакатастрофе. К тому же СМИ ранее распространили сообщение Совета Европы, который призвал Россию взять ответственность за ЧП.
Примечательно, что Малайзия ранее официально подчеркнула, что сомневается в выводах международной следственного группы о причастности России к ЧП. Но даже после этого западная пресса предпочитает навязывать свою правду.

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