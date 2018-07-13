Родные украинского диверсанта на суде кричали «Слава Украине» и желали приставам гореть в аду

ТРИ МИНУТЫ, ВОСЕМЬ ЛЕТ

На оглашение приговора в Верховном суде Республики Крым украинский диверсант Евгений Панов, который планировал в августе 2016 года теракты на полуострове, надел вышиванку.

Слушает он судью не стоя, а согнувшись в «клетке» для подсудимых: обеими руками упирается в небольшой подоконник «клетки», смотрит вниз и время от времени хмурится.

- Признать Панова Евгения Александровича виновным… - зачитывает судья.

Заседание длится не более трех минут, во время которых судья оглашает итоговый срок - «методом частичного сложения наказаний» по разным статьям Панов получает 8 лет колонии строгого режима. Два года содержания в СИЗО ему зачтут, так что «отсидеть» останется только шесть.

Панов оказался кадровым военным

ПРИВЕЗЛИ В КРЫМ 40 КИЛО ВЗРЫВЧАТКИ

Панов - крупный, рослый мужчина - совершенно не производит впечатление жертвы жутких пыток, о которых все это время трезвонили украинские СМИ.

А Панов через адвоката жаловался - и много: что его пытали электрическим током, били железной трубой, и что даже специально устроили психологическую атаку - поместили в СИЗО в камеру, кишащую клопами. И все для того - чтобы он признался, что он в августе 2016 года планировал вместе с другими диверсантами взрывать в Крыму дома, мосты, электростанции, плотины, водопроводы.

А он признался - есть видео. Заявил на камеру, что вел разведку, готовил теракты. За 3200 гривен ( около 8 тысяч рублей).

- Мы проехали на машине через Армянск, Феодосию, Керчь, Джанкой, чтобы определить объекты для диверсий. В качестве объектов диверсий выбрали паромную переправу, нефтебазу в Феодосии, вертолетный полк в Джанкое, и химические предприятия, - рассказывает Панов на видео.

Тогда в августе 2016-го ФСБ заявила о предотвращении серии терактов, готовившихся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Совершить взрывы «на критически важных элементах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова» диверсанты планировали накануне выборов в Госдуму РФ.

По данным ФСБ, на полуостров проникли нескольких диверсионных групп.

С одной из них оперативники вступили в бой в ночь с 6 на 7 августа на севере Крыма - в районе Армянска. Порядка 20 человек пытались прорваться на полуостров. Завязалась перестрелка, погибли двое - сотрудник ФСБ подполковник Роман Каменев и военнослужащий Минобороны РФ - механик-водитель Семен Сычев из 247-го десантно-штурмового полка.

На месте столкновения обнаружили много противопехотных и магнитных мин, гранаты и спецоружие, а также 20 самодельных взрывных устройств, суммарная мощность которых - более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте (!!!).

У террористов изъяли много взрывчатки

С помощью такого количества взрывчатки можно превратить в труху многоэтажное здание, а то и несколько. Для сравнения - в гранате ф1 всего 60 граммов тротила, но этого хватит, чтобы превратить легковой автомобиль в груду искореженного металла. Еще пример: в Санкт-Петербурге в результате теракта в метро пострадали более 80 человек, 16 погибли. Мощность заложенной тогда самодельной бомбы - около килограмма в тротиловом эквиваленте.

Предполагаемые исполнители терактов скрылись, удалось задержать нескольких организаторов, - в том числе Панова.

На Украине заявили, что никаких украинских диверсантов не было, задержанные - простые граждане незалежной, приехавшие на полуостров отдыхать. Тот же Панов - водитель из Запорожья.

Панов проходил службу в так называемой зоне АТО с августа 2014 по август 2015 года

Панов в ходе суда стал отказываться от своих показаний. Но все указывало на то, что он кадровый военный.

По данным ФСБ, - сотрудник главного разведывательного управления Минобороны Украины. Участвовал в боевых действиях на Донбассе.

«ТЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ! А ВАМ ГОРЕТЬ В АДУ»

Небольшой зал заседания полон - приехали родственники Панова из Украины, в том числе - пожилая мама.

Судья захлопывает свою папку и удаляется. Судебные приставы вежливо просят присутствующих тоже покинуть зал.

Панов встает в «клетке» в полный рост.

- Слава Україні! Героям Слава! Ми все витримаємо разом, па`мятай це! (Мы все выдержим вместе, помни это, - укр.), - кричат родственники.

- Я тебя люблю, очень-очень! Ты самый лучший! - мама диверсанта поворачивается к приставам и бросает на русском языке: - А вам гореть в аду!

Приставы излучают олимпийское спокойствие.

- Всего доброго, счастливо, всего доброго, - без тени иронии провожают они посетителей.

Панов ничего не отвечает родным, только в легкой улыбке поднимает над головой сцепленные руки в знак поддержки.

- Это еще очень спокойное оглашение приговора, - усмехается потом один из приставов, который получил «комплимент» от родни диверсанта. - Ну, крикнули «Слава Украине» - мы же не можем им запретить выражать свое мнение. Тут иногда такие истерики устраивают еще на избрании меры пресечения - ой! А сегодня тихо все прошло.

СКАЗАНО

- С российской стороны убиты двое военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем. Хочу обратиться еще и к нашим американским и европейским партнерам. Для всех очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способов решения проблем за столом переговоров, а сразу переходят к террору. Это очень тревожная вещь. На первый взгляд, это глупая и преступная акция. Глупая - потому что невозможно положительно повлиять на народ Крыма таким путем. Преступная - потому что люди погибли. Но никакого другого смысла в проведении таких акций, кроме отвлечения внимания собственного народа от бедственного положения экономики Украины, от бедственного положения значительного числа граждан страны - никакого другого смысла нет!

Владимир Путин, Президент РФ, в августе 2016 года во время пресс-конференции.

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