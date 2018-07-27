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Роднина назвала пиар-акцией сбор Поклонской думской комиссии на фоне скандала

27 июля 2018, 10:39  •  115 • Политика

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Зампред думского комитета по международным делам Ирина Роднина ("Единая Россия") считает, что депутат Наталья Поклонская пытается пиариться, собирая думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов во время скандала вокруг ее решения проголосовать против законопроекта об изменениях в пенсионной системе вопреки мнению фракции. Об этом Роднина заявила ТАСС.

Поклонская оказалась единственным депутатом от "Единой России", которая 19 июля проголосовала против принятия в первом чтении законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве, причем такое решение она приняла вопреки консолидированной позиции фракции. 26 июля по причине отсутствия кворума было отменено заседание возглавляемой Поклонской думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

"За два года второй раз она собирает комиссию. И каждый раз сбор комиссии - это уже второй случай - превращается в пиар-кампанию", - заявила Роднина ТАСС, комментируя срыв заседания комиссии.

"Я вот работаю в другой комиссии [по вопросам депутатской этики], и мы практически каждые два месяца всегда собираемся и обсуждаем, без всякой прессы, просто здесь нормальная работа", - отметила Роднина. По ее мнению, Поклонская "теряет доверие товарищей по фракции".

Говоря о путях развития ситуации, Роднина заявила, что может "только констатировать только тот факт, что фракция выразила Поклонской свое недоверие". "Она [Поклонская] взрослый человек, она должна принимать свои решения", - заключила зампред думского комитета.

Ранее лидер думских единороссов Сергей Неверов предположил, что Поклонской стоит "принять решение" о выходе из фракции, если ее позиция не совпадает с консолидированной позицией. Сама Поклонская заявила, что не собирается покидать фракцию.

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